На севере Москвы водитель едва не переехал пешехода, а потом избил

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На севере Москвы водитель едва не переехал пешехода, а потом избилЧитайте нас в Telegram
За агрессию придется расплатиться трудом: вынесен приговор по нашумевшему делу водителя BMW Руслана Вьюнова. За избиение женщины, чуть не сбитой им на переходе, он получил полгода исправительных работ. Похожая история произошла на днях на севере Москвы. Правда, там пешеход, переходивший дорогу по зебре на зеленый свет, едва не лишился жизни. Сначала он чуть не попал под колеса, а потом был жестоко избит. Водителю "Мерседеса" не понравилось, что кто-то дотронулся до его машины.
— Меня чуть не сбили. Получается, я помял еще машину им и, соответственно, мне еще два удара прилетело!
Это интервью далось Дмитрию с большим трудом: сотрясение мозга, рваная рана, синяки, почти неделя под присмотром врачей.
Все произошло на пересечении Петрозаводской и Фестивальной улиц. Пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот же момент на красный на зебру вылетел черный "Мерседес".
Дмитрий успел только махнуть рукой, чтобы его заметили. Доли секунды — он не помнит, задел кузов или нет. Возможно, коснулся пальцами, когда пытался привлечь к себе внимание. Автомобиль пролетел, едва не задев Дмитрия. Он пошел дальше, как вдруг сзади его оглушил удар. На него напал молодой человек в светлом спортивном костюме — то ли водитель, то ли пассажир того самого черного "Мерседеса".
"Он бил его в лицо, после первого удара парень потерял сознание, он начал оседать, падать, вторым ударом он догнал его", — рассказывает очевидец Леонид.
Дмитрия били за то, что он якобы помял машину.
"Были такие слова: ты по машине ударил, ты не прав, виноват, мы тебя вообще увезем в лес, в багажник посадим", — вспоминает пострадавший.
После очередного удара Дмитрий потерял сознание. А компания из "Мерседеса" скрутила номера — три шестерки — и уехала. Скорую Дмитрию вызвали прохожие.
"В настоящее время владелец автомобиля установлен, принимаются меры по его задержанию, а также установлению остальных соучастников конфликта", — сообщила начальник отделения по связям со СМИ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Ясмина Шафигуллина.
Машина зарегистрирована на 21-летнего Александра Овечкина. Ни в одном из той компании на "Мерседесе" ни пострадавший, ни очевидцы его не опознали. Алиби подтвердили и родители — в тот день Александр был дома. Оказалось, машина его только на бумаге: зарегистрировать ее на Александра попросил приятель.
— Мы хотим вот этих вот товарищей найти, кому хоть он дал машину покататься?
— Сыну она вообще не принадлежит, он ее даже в глаза иной раз не видит, и где она стоит...
— Кто друг-то, как выйти на него?
— Ну, давайте через него, через Сашу.
Никого с фотографий родители Александра не узнали. Сам молодой человек на связь с журналистами так и не вышел, а вот дать показания следователям ему все-таки пришлось. Сейчас полицейские ищут тех, кто был в автомобиле с запоминающимися номерами.
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