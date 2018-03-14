Крушение вертолета в Нью-Йорке: семья одной из жертв подала в суд на Liberty Helicopter

Крушение вертолета в Нью-Йорке: семья одной из жертв подала в суд на Liberty HelicopterЧитайте нас в Telegram
Семья одной из пяти жертв крушения вертолета в Нью-Йорке судится с оператором полета, компанией Liberty Helicopter. Родственники обвиняют пилота вертолета Ричарда Вэнса, который выбрался из тонущего вертолета и спасся, тогда как пассажиры погибли. Liberty Helicopter обвиняют в нарушении правил безопасности, передает ТАСС. Вэнс, по словам истцов, не справился ни с управлением, ни с аварийной посадкой. Он также не закрепил как должно личные вещи пассажиров.
В случае катастрофы пассажиры вертолета могут освободиться из ремней безопасности, перерезав их специальным ножом. Компания-оператор не предоставила достаточное количество таких ножей. Кроме того, крепления ремней располагались так, что пассажир не мог самостоятельно до них дотянуться. Также родственники жертвы указывают на тот факт, что пилот не стал спасать пассажиров, хотя спасся сам.
Вертолет Eurocopter AS350 рухнул в Нью-Йорке в залив возле острова Рузвельт. Он затонул, два человека погибли сразу. Еще трое пассажиров были извлечены из воды, однако скончались в больнице. Национальное управление по безопасности на транспорте взяло на себя расследование катастрофы.
Liberty Helicopter – компания, которая организует чартерные рейсы над Нью-Йорком. Туристы с высоты обозревают окрестности, производят съемку пейзажей и достопримечательностей.
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