Скончался знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг

Знаменитый английский астрофизик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни, передает телеканал "Россия 24". Подробности будут сообщены в ближайшее время.

Стивен Хокинг считается величайшим ученым современности. Он внес неоценимый вклад в развитие и популяризацию науки. Он разрабатывал, в частности, теорию черных дыр и теорию возникновения Вселенной в результате Большого взрыва. Является основоположником квантовой космологии.

Его перу принадлежит ряд научно-популярных книг, таких как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные". Хокинг также написал книгу о тайнах Вселенной для детей.

Почти всю свою жизнь физик страдал от бокового амиотрофического склероза, был парализован, "говорил" через синтезатор речи. У него двигалась лишь одна мышца – мимическая мышца щеки, однако с помощью прилепленного к ней датчика Хокинг общался с миром и управлял компьютером, что позволяло ему писать.

Страшный диагноз Хокингу поставили в возрасте 22 лет. Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались: прикованный к инвалидному креслу физик продолжил научную работу, а также дважды женился и стал отцом троих детей.

Парализованный ученый вел активную жизнь – так, он совершил полет в невесомости на Boeing 727. Он также мечтал побывать в космосе. Хокинг считал, что космические полеты сыграют величайшую роль в истории человечества.