Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертом круге представительного турнира в американском Индиан-Уэллсе сумела победить вторую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки. Для этого ей хватило двух сетов. Итоговый счет – 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

Соперницы провели на корте 1 час 41 минуту. В первом сете Касаткина уступала датчанке – 0:3, однако сумела переломить ситуацию и выиграть партию.

В четвертьфинале российскую теннисистку ждет встреча с победительницей матча между немкой Ангеликой Кербер и Каролин Гарсией из Франции. Напомним, что Дарья Касаткина осталась единственной представительницей России на турнире в одиночном разряде.