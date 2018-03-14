Песков: Москва по дипканалам заявила Лондону о непричастности к отравлению Скрипаля

Россия по дипломатическим каналам довела до Лондона информацию о своей непричастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Москва не приемлет голословных, не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума", — подчеркнул он.

Также Песков сказал, что Россия открыта для взаимодействия в расследовании причин инцидента в Солсбери, но, к сожалению, "не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности".

Как сообщает "Интерфакс", Пескову задали вопрос, не опасается ли Москва угрозы международной изоляции. Он ответил, что российские власти надеются на то, что возобладает здравый смысл и что другие страны "задумаются о том, есть ли какие-то доказательства или нет".

"Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований для таких упреков быть не может", — подчеркнул Песков.

На вопрос, есть ли у российских властей какие-то версии отравления Скрипаля, Песков указал, что это не дело Кремля высказывать какие-то версии, "поскольку он не занимается расследованиями преступлений или происшествий, тем более, которые произошли не на территории нашей страны".

Между тем в Лондоне уже началось заседание Совета национальной безопасности Великобритании. В нем участвуют министры и высокопоставленные представители британского разведсообщества, председательствует глава британского правительства Тереза Мэй. Как сообщалось ранее, они обсуждают возможный ответ на инцидент со Скрипалем. Среди возможных – экономические санкции, высылка дипломатов и кибератаки на Россию.

Ночью истек срок ультиматума, который Тереза Мэй поставила России. Выступая в парламенте, она обвинила Москву в причастности к отравлению Скрипаля и потребовала объяснений. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Британии "лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву", и напомнил, что "эпоха колониализма давно ушла в прошлое".