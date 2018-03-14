МИД России - Великобритании: ответные меры не заставят себя ждать

В министерстве иностранных дел России рассматривают заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о наказании России за якобы причастность к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, как грубейшую провокацию.

На Смоленской площади отметили, что действия кабинета министров Туманного Альбиона подрывают процесс межгосударственного диалога между двумя странами.

МИД РФ считает враждебной акцией высылку 23 российских дипломатов, назвав это "неприемлемым и недостойным" жестом, предпринятым для достижения "неблаговидных политических целей".

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что британское правительство, вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовав установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему Россия была готова, попыталась "развязать огульную антироссийскую кампанию".

В министерстве иностранных дел РФ резюмировали, что ответные меры не заставят себя ждать.