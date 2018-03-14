Тема:

Отравление Скрипаля 6 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
14 марта 201821:02 Александр Хабаров

При загадочных обстоятельствах: Мэй без фактов обвиняет Россию, Москва готовит ответ

Читайте нас в Telegram

Великобритания напрямую обвинила Москву в атаке на Сергей Скрипаля и его дочь, а также объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Через два часа по запросу Лондона в Нью-Йорке начнется экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное делу Скрипаля. Происходящее все больше напоминают заранее разработанный сценарий. Что стоит за масштабной кампанией, которую развернула Тереза Мэй против России.

Такой масштабной высылки в истории двусторонних отношений не было с 1985 года. Тогда, после бегства в Англию полковника Олега Гордиевского, персона нон-грата был объявлен 31 дипломат.

"Великобритания вышлет 23 российских дипломатов, которых идентифицировали как неопознанных агентов разведки. У них есть одна неделя на то, чтобы покинуть страну. Это будет самая крупная акция по высылке дипломатов за последние 30 лет, и это указывает на тот факт, что Россия не в первый раз действует против нашей страны", — заявила первый министр Великобритании Тереза Мэй.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко, которому вручали официальное уведомление в Форин офис, назвал эти действия враждебными и провокационными.

"Все, что было сделано сегодня британским правительством, совершенно недопустимо. Считаем это провокацией. Британия должна была действовать в соответствие с международным правом. Они должны были отправить запрос в Организацию по запрещению химического оружия. Те меры, которые сейчас предпринимает Лондон, не имеют ничего общего с ситуацией в Солсбери", — поясняет российский посол в Лондоне Александр Яковенко.

Несмотря на неоднократные предложения о сотрудничестве со стороны Москвы, Лондон не предоставил никакой информации о расследовании отравления в Солсбери. Не были переданы образцы того вещества, в изготовлении и применении которого обвинили Россию. У российского консульства до сих пор нет доступа к гражданке России Юлии Скрипаль. В средствах массовой информации не появилось ни одного видео или фотосвидетельства из госпиталя, где она находится. Вместо попыток наладить сотрудничество с Москвой, Лондон, наоборот, приостанавливает контакты на высшем уровне. На чемпионат мира по футболу в Россию не поедут английские чиновники и члены королевской семьи. Великобритания отменяет намечавшийся визит в Лондон российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Такая бескомпромиссная позиция вызвала недоумение у лидера оппозиции Джереми Корбина, который обрушился с критикой на главу Форин Офис Бориса Джонсона и премьера Терезу Мэй.

"Я не понял ни единого слова из того, что сказал министр иностранных дел Джонсон. Его поведение унижает министерство. Я хотел бы узнать, как премьер-министр Мэй ответила на запрос российского правительства о предоставлении им найденного вещества для проведения собственных анализов. Может ли премьер-министр проинформировать Палату общин о том, вела ли она какие-либо переговоры с российским правительством?" – задал вопрос лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

Но внятного ответа на свой вопрос Джереми Корбину услышать не довелось. Зато у британского правительства есть секретные антироссийские планы.

"Несмотря на то, что сегодня я огласила часть мер, стоит понимать, что некоторые из них я не могу озвучить публично по соображениям национальной безопасности", — уклонилась от любых ответов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Не ясно, означают ли эти угрозы возможность кибератак, идею которых в открытую обсуждали в британской прессе еще до выступления Мэй. Развернув наступление на Кремль, Лондон приглашает присоединиться к нему своих партнеров по НАТО.

По инициативе Великобритании в Нью-Йорке собирается на экстренное заседание Совет Безопасности ООН. Вопрос, как отнесутся к этим обвинениям без доказательств коллеги по Евросоюзу, который Великобритания должна покинуть через год.

В Европе британцам уже открыто заявляют, что Brexit им выйдет боком.

"В полночь 29 марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз. Вам придется вернуться обратно, когда вы пожалеете о своем решении", — предрекает Лондону председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Возможно, в Лондоне рассчитывают, что созданный здесь кризис в отношениях с Москвой отвлечет внимание от тупиковых переговоров с Брюсселем. За жесткими заявлениями Терезы Мэй очевидно ее стремление укрепить свои позиции на посту главы правительства. Кресло премьера под ней шатается, и уже давно.

Получив в прошлом 2017 году 800 тысяч фунтов от российских инвесторов, правящие консерваторы теперь намерены встряхнуть имеющих лондонские активы олигархов. Заявления на этот счет туманные. Между тем, на окраине Лондона обнаружен мертвым бывший соратник Бориса Березовского Николай Глушков. По одной из версий, он был задушен. Делом занимаются сотрудники того же самого контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, которое сейчас занимается расследованием отравления в Солсбери. Говорят, что связи между двумя трагедиями нет, но и дополнительной информации пока нет никакой.

В России Глушкова обвиняли в крупных хищениях. В марте 2017 года он был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы по делу "Аэрофлота". Но, находясь в Лондоне, где он получил политическое убежище, абсолютно спокойно воспринял этот приговор.

"Я с этим решением не согласен. И никак его комментировать не хочу. Я не признаю этого решения, я не признаю юрисдикции Савеловского суда", — говорил в марте 2017 года бывший первый заместитель директора компании "Аэрофлот" Николай Глушков.

Смерть Николая Глушкова, похоже, будет стоять в том же ряду, что и дела Бориса Березовского, Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, скончавшихся в Англии при загадочных обстоятельствах.

Ранее по теме

Сейчас

22:29

Совбез ООН проводит закрытые консультации по инциденту в Солсбери

22:00

В Сирии на двое суток продлена гуманитарная пауза

19:45

Россия и Белоруссия договорились о мерах по контролю за санкционной продукцией

18:52

Заявление МИД России: ответные меры не заставят себя ждать

18:13

На центральную Россию идут мороз, ветер и снег

17:41

Газ в Ногинске: число погибших выросло до шести

17:40

Мэй: судьбу RT будет решать независимый медиарегулятор

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин поблагодарил жителей Крыма за решение воссоединиться с Россией

Путин поблагодарил жителей Крыма за решение воссоединиться с Россией

2 часа назад
При загадочных обстоятельствах: Мэй без фактов обвиняет Россию, Москва готовит ответ

При загадочных обстоятельствах: Мэй без фактов обвиняет Россию, Москва готовит ответ

1 час назад
К скандалу с Россией англичан начали готовить с прошлого года

К скандалу с Россией англичан начали готовить с прошлого года

1 час назад
Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК

Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК

38 минут назад
Режиссер, даривший мечты: ушел из жизни Леонид Квинихидзе

Режиссер, даривший мечты: ушел из жизни Леонид Квинихидзе

1 час назад
Жизнь как достижение: Стивен Хокинг не боялся черных дыр и темноты

Жизнь как достижение: Стивен Хокинг не боялся черных дыр и темноты

1 час назад
Рост цен на жилье: 10 регионов России

Рост цен на жилье: 10 регионов России

8 часов назад
Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

12.03.2018 09:25
Сын Вячеслава Шалевича обвиняет его вдову в подделке завещания

Сын Вячеслава Шалевича обвиняет его вдову в подделке завещания

3 часа назад
Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: "Я выбросилась из горящего танка"

Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: "Я выбросилась из горящего танка"

7 часов назад
Феномен Меркель. Канцлеру дали новый срок

Феномен Меркель. Канцлеру дали новый срок

7 часов назад
Шефа ЦРУ обвиняют в пытках и считают, что ее место на скамье подсудимых

Шефа ЦРУ обвиняют в пытках и считают, что ее место на скамье подсудимых

1 час назад
60 минут. Британия высылает российских дипломатов

60 минут. Британия высылает российских дипломатов

2 часа назад
309
После отравления угарным газом людей в Ногинске возбуждено уголовное дело

После отравления угарным газом людей в Ногинске возбуждено уголовное дело

3 часа назад
Австралийцы зафиксировали мощные инопланетные сигналы

Австралийцы зафиксировали мощные инопланетные сигналы

3 часа назад
На центральную Россию наступают мороз, ветер и снег

На центральную Россию наступают мороз, ветер и снег

3 часа назад
Репутация Apple и Google обрушилась, а Tesla - взлетела

Репутация Apple и Google обрушилась, а Tesla - взлетела

4 часа назад
В Средневековье невестам с востока деформировали черепа и выдавали за немецких богачей

В Средневековье невестам с востока деформировали черепа и выдавали за немецких богачей

4 часа назад
Юрий Шевчук опубликовал клип в память о погибшей жене

Юрий Шевчук опубликовал клип в память о погибшей жене

4 часа назад
Андрей Луговой: дело Скрипаля раскручивают по лекалам истории с Литвиненко

Андрей Луговой: дело Скрипаля раскручивают по лекалам истории с Литвиненко

4 часа назад
Сотрудники "Пятерочки" шокером усмирили агрессивного вора

Сотрудники "Пятерочки" шокером усмирили агрессивного вора

4 часа назад
Режиссер "Звездных войн" заявил о попытке русских ботов повлиять на сюжет фильма

Режиссер "Звездных войн" заявил о попытке русских ботов повлиять на сюжет фильма

4 часа назад
Вай, Мэй! 7 антироссийских шагов британского премьера

Вай, Мэй! 7 антироссийских шагов британского премьера

5 часов назад
Стартап умертвит клиентов ради надежды на бессмертие

Стартап умертвит клиентов ради надежды на бессмертие

5 часов назад
Новой Lada 4x4 обещают сохранить знакомый вид

Новой Lada 4x4 обещают сохранить знакомый вид

5 часов назад
Опубликовано видео с места столкновения экскаватора и электрички в Москве

Опубликовано видео с места столкновения экскаватора и электрички в Москве

5 часов назад
Foreign Office показал антироссийский ролик

Foreign Office показал антироссийский ролик

5 часов назад
Жена Аршавина полностью компенсировала убытки "Аэрофлота" после инцидента на борту

Жена Аршавина полностью компенсировала убытки "Аэрофлота" после инцидента на борту

5 часов назад
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

5 часов назад
НАТО призвала рассекретить проект "Новичок"

НАТО призвала рассекретить проект "Новичок"

6 часов назад
Пассажир снял на видео напряженное противостояние с контролером в московском трамвае

Пассажир снял на видео напряженное противостояние с контролером в московском трамвае

6 часов назад
Вся Россия за один день. Фотоистория

Вся Россия за один день. Фотоистория

7 часов назад
Скотланд-Ярд рассматривает смерть Глушкова как необъяснимую

Скотланд-Ярд рассматривает смерть Глушкова как необъяснимую

8 часов назад
В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")

В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")

8 часов назад
"Трамп наш": CNN ухватилась за шутку телеведущей Ольги Скабеевой в соцсетях

"Трамп наш": CNN ухватилась за шутку телеведущей Ольги Скабеевой в соцсетях

8 часов назад
Россиянка родила прямо в Красном море у египетского Дахаба. Фото

Россиянка родила прямо в Красном море у египетского Дахаба. Фото

9 часов назад
Что делает нас интернет-зависимыми

Что делает нас интернет-зависимыми

9 часов назад
Очевидец снял на видео огненную вспышку в машине в центре Челябинска

Очевидец снял на видео огненную вспышку в машине в центре Челябинска

10 часов назад
Тяжелый внедорожник побил рекорд легкой Ferrari

Тяжелый внедорожник побил рекорд легкой Ferrari

10 часов назад
В России теплеет гораздо быстрее, чем на всей остальной Земле

В России теплеет гораздо быстрее, чем на всей остальной Земле

10 часов назад
Windows 10 в апреле ждет масштабное обновление

Windows 10 в апреле ждет масштабное обновление

10 часов назад
"Пешком пойду замаливать грехи": страстный монолог хулигана в кутузке. Видео

"Пешком пойду замаливать грехи": страстный монолог хулигана в кутузке. Видео

10 часов назад
Subaru показала фрагмент нового Forester

Subaru показала фрагмент нового Forester

11 часов назад
Зачем младенцы двигаются в утробе матери

Зачем младенцы двигаются в утробе матери

11 часов назад
Поделили на десятерых: лидеры все быстрее вытесняют с рынка небольших застройщиков

Поделили на десятерых: лидеры все быстрее вытесняют с рынка небольших застройщиков

12 часов назад
В России снимут свой "Мадагаскар" про Айболита

В России снимут свой "Мадагаскар" про Айболита

12 часов назад
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья

Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья

13 часов назад
Вечерний стресс – причина обжорства

Вечерний стресс – причина обжорства

13.03.2018 16:43
Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

13.03.2018 10:14
"Неделя Ирландии" в Москве: кинопоказы, шоу и гастрономический фестиваль

"Неделя Ирландии" в Москве: кинопоказы, шоу и гастрономический фестиваль

7 часов назад