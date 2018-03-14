При загадочных обстоятельствах: Мэй без фактов обвиняет Россию, Москва готовит ответ

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Отравление Скрипаля 6 минут назад
При загадочных обстоятельствах: Мэй без фактов обвиняет Россию, Москва готовит ответЧитайте нас в Telegram
Великобритания напрямую обвинила Москву в атаке на Сергей Скрипаля и его дочь, а также объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Через два часа по запросу Лондона в Нью-Йорке начнется экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное делу Скрипаля. Происходящее все больше напоминают заранее разработанный сценарий. Что стоит за масштабной кампанией, которую развернула Тереза Мэй против России.
Такой масштабной высылки в истории двусторонних отношений не было с 1985 года. Тогда, после бегства в Англию полковника Олега Гордиевского, персона нон-грата был объявлен 31 дипломат.
"Великобритания вышлет 23 российских дипломатов, которых идентифицировали как неопознанных агентов разведки. У них есть одна неделя на то, чтобы покинуть страну. Это будет самая крупная акция по высылке дипломатов за последние 30 лет, и это указывает на тот факт, что Россия не в первый раз действует против нашей страны", — заявила первый министр Великобритании Тереза Мэй.
Посол России в Лондоне Александр Яковенко, которому вручали официальное уведомление в Форин офис, назвал эти действия враждебными и провокационными.
"Все, что было сделано сегодня британским правительством, совершенно недопустимо. Считаем это провокацией. Британия должна была действовать в соответствие с международным правом. Они должны были отправить запрос в Организацию по запрещению химического оружия. Те меры, которые сейчас предпринимает Лондон, не имеют ничего общего с ситуацией в Солсбери", — поясняет российский посол в Лондоне Александр Яковенко.
Несмотря на неоднократные предложения о сотрудничестве со стороны Москвы, Лондон не предоставил никакой информации о расследовании отравления в Солсбери. Не были переданы образцы того вещества, в изготовлении и применении которого обвинили Россию. У российского консульства до сих пор нет доступа к гражданке России Юлии Скрипаль. В средствах массовой информации не появилось ни одного видео или фотосвидетельства из госпиталя, где она находится. Вместо попыток наладить сотрудничество с Москвой, Лондон, наоборот, приостанавливает контакты на высшем уровне. На чемпионат мира по футболу в Россию не поедут английские чиновники и члены королевской семьи. Великобритания отменяет намечавшийся визит в Лондон российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Такая бескомпромиссная позиция вызвала недоумение у лидера оппозиции Джереми Корбина, который обрушился с критикой на главу Форин Офис Бориса Джонсона и премьера Терезу Мэй.
"Я не понял ни единого слова из того, что сказал министр иностранных дел Джонсон. Его поведение унижает министерство. Я хотел бы узнать, как премьер-министр Мэй ответила на запрос российского правительства о предоставлении им найденного вещества для проведения собственных анализов. Может ли премьер-министр проинформировать Палату общин о том, вела ли она какие-либо переговоры с российским правительством?" – задал вопрос лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.
Но внятного ответа на свой вопрос Джереми Корбину услышать не довелось. Зато у британского правительства есть секретные антироссийские планы.
"Несмотря на то, что сегодня я огласила часть мер, стоит понимать, что некоторые из них я не могу озвучить публично по соображениям национальной безопасности", — уклонилась от любых ответов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Не ясно, означают ли эти угрозы возможность кибератак, идею которых в открытую обсуждали в британской прессе еще до выступления Мэй. Развернув наступление на Кремль, Лондон приглашает присоединиться к нему своих партнеров по НАТО.
По инициативе Великобритании в Нью-Йорке собирается на экстренное заседание Совет Безопасности ООН. Вопрос, как отнесутся к этим обвинениям без доказательств коллеги по Евросоюзу, который Великобритания должна покинуть через год.
В Европе британцам уже открыто заявляют, что Brexit им выйдет боком.
"В полночь 29 марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз. Вам придется вернуться обратно, когда вы пожалеете о своем решении", — предрекает Лондону председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Возможно, в Лондоне рассчитывают, что созданный здесь кризис в отношениях с Москвой отвлечет внимание от тупиковых переговоров с Брюсселем. За жесткими заявлениями Терезы Мэй очевидно ее стремление укрепить свои позиции на посту главы правительства. Кресло премьера под ней шатается, и уже давно.
Получив в прошлом 2017 году 800 тысяч фунтов от российских инвесторов, правящие консерваторы теперь намерены встряхнуть имеющих лондонские активы олигархов. Заявления на этот счет туманные. Между тем, на окраине Лондона обнаружен мертвым бывший соратник Бориса Березовского Николай Глушков. По одной из версий, он был задушен. Делом занимаются сотрудники того же самого контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, которое сейчас занимается расследованием отравления в Солсбери. Говорят, что связи между двумя трагедиями нет, но и дополнительной информации пока нет никакой.
В России Глушкова обвиняли в крупных хищениях. В марте 2017 года он был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы по делу "Аэрофлота". Но, находясь в Лондоне, где он получил политическое убежище, абсолютно спокойно воспринял этот приговор.
"Я с этим решением не согласен. И никак его комментировать не хочу. Я не признаю этого решения, я не признаю юрисдикции Савеловского суда", — говорил в марте 2017 года бывший первый заместитель директора компании "Аэрофлот" Николай Глушков.
Смерть Николая Глушкова, похоже, будет стоять в том же ряду, что и дела Бориса Березовского, Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, скончавшихся в Англии при загадочных обстоятельствах.
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