Эдуард Лозанский: Америка могла быть заинтересована в устранении Скрипаля

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Отравление Скрипаля 21 минута назад
Эдуард Лозанский: Америка могла быть заинтересована в устранении СкрипаляЧитайте нас в Telegram
Президент Американского университета в Москве, профессор МГУ Эдуард Лозанский в эфире программы "60 минут" заявил, что в уничтожении Сергея Скрипаля могут быть заинтересованы США.
По его словам, независимый журналист Джейм О’Нил опубликовал свое расследование по делу Сергея Скрипаля. Журналист называет человека, который в начале 90-х завербовал бывшего полковника ГРУ . Это некто Пабло Милард — агент британских спецслужб, который работал тогда в Таллине. Всю информацию, полученную от Сергея Скрипаля, Милард передавал Кристоферу Стилу – автору так называемого русского досье на Дональда Трампа. Когда Скрипаля обменяли и он переехал в Солсбери, его сотрудничество с Милардом, а через него и со Стилом, продолжилось. Так что связь явно прослеживается.
Британец Кристофер Стил, глава компании Orbis Business Intelligence, предполагаемый автор скандального компромата на Дональда Трампа. По данным британского издания The Times, Стил около 20 лет работал на МИ-6 в британском посольстве в Москве.
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