The Telegraph: яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане

Вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль, было спрятано в чемодане его дочери. Источник издания "Телеграф" из числа следователей сообщил журналистам, что ядом, якобы, пропитали предмет одежды или косметики перед тем, как Юлия Скрипаль вылетела в Лондон из Москвы.

Накануне британский премьер Тереза Мэй посетила город Солсбери, где произошел инцидент с бывшим офицером разведки и его дочерью. Политик пообщалась с сотрудниками экстренных служб, которые первыми отреагировали на происшествие, и местными жителями, сообщает телеканал "Россия 24".