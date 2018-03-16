Британские власти могут конфисковать у Абрамовича "Челси"

Напряженность в российско-британских отношениях может сказаться на судьбе лондонского "Челси". По сведениям The Times, британские власти могут конфисковать у Романа Абрамовича футбольный клуб "Челси".

Великобритания планирует меры против российских бизнесменов, которые по их мнению замешаны в коррупции. В отношении могут быть применены разные санкции, вплоть до конфискации активов. По мнению The Times, от действий властей может пострадать Роман Абрамович, владеющий в том числе и лондонским "Челси", сообщает сайт footballhd.ru.

Роман Абрамович приобрел контрольный пакет "Челси" в 2003 году. За почти 15 лет российский предприниматель вложил в клуб около 3 миллиардов долларов.