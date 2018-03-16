Киев пытается влиять на российские выборы

Россия может обратиться в международный суд ООН из-за ситуации с голосованием на Украине.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявил Центризбирком РФ.

А в российском МИДе, по поводу решения Киева не пускать россиян на выборы — сообщили, что это противоречит конвенциям о дипломатических и консульских отношениях, а также международным правозащитным нормам.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что налицо открытое вмешательство в дела России, ведущее к эскалации напряженности.

Ранее министр МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не пропустит 18 марта россиян на территорию диппредставительств, где организованы избирательные участки.