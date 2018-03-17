Посол Великобритании вызван в МИД РФ

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу вызван в Министерство иностранных дел. Об этом сообщили в МИД РФ.

Накануне официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решения по ответным мерам Москвы в отношении Лондона приняты и в ближайшее время будут доведены до британской стороны, передает "Интерфакс".

О высылке российских дипломатов британский премьер-министр Тереза Мэй объявила 14 марта. По требованию британских властей 23 сотрудника дипмиссии должны покинуть Лондон 20 марта.

В начале марта Сергея Скрипаля – бывшего сотрудника Главного управления ГШ ВС РФ - вместе с дочерью обнаружили без сознания на улице британского Солсбери. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом, сейчас они находятся в коме.

В Москве отвергают обвинения и заявляют, что Лондон не предоставил никаких доказательств по делу.