Захарова: Запад пытается оболванить всех "Новичком"

Скандал, который власти Великобритании устроили в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, связан с сирийским вопросом, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру", — пояснила она в интервью телеканалу "Россия 24".

Поэтому, по словам Захаровой, и появился новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по делу об отравлении Скрипаля. "Это первый трек увязки этих двух историй. Антироссийская кампания очевидна. Второй трек — пресловутая тема химического оружия", — добавила она.

Российская сторона при этом до сих пор не получила консульского доступа к семье Скрипалей, несмотря на то, что дочь Сергея Скрипаля — гражданка РФ, отметила Захарова. "Мы понятия не имеем ни о том, в каком они состоянии, ни где они, ни что с ними происходит", — добавила она.

По словам Захаровой, название "Новичок" для отравляющего вещества, якобы примененного в Солсбери, Лондон использовал, дабы вызвать ассоциации с Россией. Ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке химических веществ с прямым либо кодовым названием "Новичок", подчеркнула она.

Наиболее вероятный источник происхождения отравляющего вещества типа "Новичок", по словам Захаровой — Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция. США — под вопросом, добавила Захарова.

"Запад просто пытается всех оболванить и увести взгляд от того, что они творили сами на территории Сирии и Ирака", — говорит она.

В Сирии, по словам Захаровой, страны Запада не оставляют попыток сменить правящий режим и активизируют "пропагандистский удар", хотя в стране уже идут мирные процессы. Запад, по ее словам, пытается реализовать концепцию, заявленную еще предыдущей администрацией США — сместить режим президента Сирии Башара Асада.

Активизация пропагандистского удара "западников" по ситуации вокруг Восточной Гуты, по мнению представителя МИД РФ, произошла "потому, что пошли действительно мирные процессы в Сирии". В частности, по ее словам, исключительно добровольным был выход гражданских лиц из Восточной Гуты. "То, что говорили наши западные коллеги о применении насилия, — это дезинформация", — сказала она.