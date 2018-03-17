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Отравление Скрипаля 27 минут назад
Захарова: Запад пытается оболванить всех "Новичком"Читайте нас в Telegram
Скандал, который власти Великобритании устроили в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, связан с сирийским вопросом, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру", — пояснила она в интервью телеканалу "Россия 24".
Поэтому, по словам Захаровой, и появился новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по делу об отравлении Скрипаля. "Это первый трек увязки этих двух историй. Антироссийская кампания очевидна. Второй трек — пресловутая тема химического оружия", — добавила она.
Российская сторона при этом до сих пор не получила консульского доступа к семье Скрипалей, несмотря на то, что дочь Сергея Скрипаля — гражданка РФ, отметила Захарова. "Мы понятия не имеем ни о том, в каком они состоянии, ни где они, ни что с ними происходит", — добавила она.
По словам Захаровой, название "Новичок" для отравляющего вещества, якобы примененного в Солсбери, Лондон использовал, дабы вызвать ассоциации с Россией. Ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке химических веществ с прямым либо кодовым названием "Новичок", подчеркнула она.
Наиболее вероятный источник происхождения отравляющего вещества типа "Новичок", по словам Захаровой — Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция. США — под вопросом, добавила Захарова.
"Запад просто пытается всех оболванить и увести взгляд от того, что они творили сами на территории Сирии и Ирака", — говорит она.
В Сирии, по словам Захаровой, страны Запада не оставляют попыток сменить правящий режим и активизируют "пропагандистский удар", хотя в стране уже идут мирные процессы. Запад, по ее словам, пытается реализовать концепцию, заявленную еще предыдущей администрацией США — сместить режим президента Сирии Башара Асада.
Активизация пропагандистского удара "западников" по ситуации вокруг Восточной Гуты, по мнению представителя МИД РФ, произошла "потому, что пошли действительно мирные процессы в Сирии". В частности, по ее словам, исключительно добровольным был выход гражданских лиц из Восточной Гуты. "То, что говорили наши западные коллеги о применении насилия, — это дезинформация", — сказала она.
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