Захарова - о "Новичке": без образца разговоры бесполезны

Тема:
Отравление Скрипаля 8 минут назад
Захарова - о "Новичке": без образца разговоры бесполезныЧитайте нас в Telegram
В МИД России был вызван британский посол Лори Бристоу. В ответ на высылку Лондоном 23 российских дипломатов и Москву должны покинуть 23 сотрудника британской дипмиссии. Но в этот раз Россия сразу пошла дальше. Британцам придется закрыть и свое консульство в Санкт-Петербурге, и отделение Британского совета в Москве. 19 марта — заседание британского Совета по нацбезопасности. Пойдет ли он на новые антироссийские меры? И к чему готова Москва? Об этом "Вестям в субботу" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Мария, печальная история. Для меня уважительные, нормальные взаимоотношения между ядерными державами — это самоценность.
- Да.
- И, конечно, та деградация российско-британских отношений ни нашим странам, ни миру ничего хорошего, по-моему, не принесет.
- Знаете, что меня спрашивают британские журналисты? Почему вы все время подчеркиваете, что Великобритания — это ядерное государство? Да чтобы они сами не забыли свою ответственность перед миром! И каждое слово — это вопрос войны и мира, вопрос стабильности или дестабилизации ситуации.
- Будем надеяться, что когда-нибудь мы из этого выйдем, но сейчас мы там, где находимся, поэтому несколько уточнений. Почему в Москве приняли решение, о таком ответе?
- Потому что те меры, которые были объявлены Великобританией, абсолютно не заканчивались на 23 дипломатах. Это была какая-то смесь угроз, запугивания, причем не очень понятно, кого они больше запугивали? Нас? Точно нет. Потому что, по-моему, очевидно, что за последние годы запугать нас просто невозможно. Вопрос, не запугивали ли они таким образом своих людей? Вот это очень возможно. Что касается закрытия Британского совета, то эта проблема очень старая. Просто сегодня она получила свое логическое завершение по одной простой причине: на протяжении колоссального количества времени мы пытались, взывали, умоляли британскую строну поработать над тем, чтобы юридически оформить присутствие этого формата, этой организации, этой структуры на территории Российской Федерации.
- И такого же российского представительства в Лондоне?
- Они от всего этого отказались. Есть очень важный момент. Руководитель Британского совета остается в Российской Федерации. Я ни в коем случае не хочу диктовать или влезать, так сказать, в их иерархию, но он может выполнять функции советника по культуре и заниматься продолжением всех тех программ, которые имеются. На программах это не скажется, на руководителе это тоже не сказалось, поэтому все, что касается программ, остается в такой нормальной структуре, а что касается генконсульства в Санкт-Петербурге, то это связано просто с диспропорцией.
- Давайте объясним. у России дипмиссия в Лондоне и Эдинбурге в Соединенном Королевстве?
- Да.
- У Соединенного Королевства – в Москве, Петербурге и Екатеринбурге?
- Да.
- Нет ли опасности, что в ответ на закрытие британского посольства в Петербурге в Британии скажут: давайте Эдинбург закрывать?
- В нашем заявлении сказано, что любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры. Это все четко сказано. Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась.
- Британский Комитет национальной безопасности собирается 19 марта разрабатывать какие-то новые меры. Это уже объявлено. Когда британский посол Лори Бристоу вышел из Министерства иностранных дел РФ после того, как ему была вручена нота, он сказал дословно следующее: «Лондон дал России возможность задекларировать использование в Солсбери вещества в Организации по запрещению химоружия, но этого не было сделано». Все это так?
- Кому Лондон дал такую возможность?
- Москве. России.
- На сегодняшний момент нулевая информация по официальным каналам предоставлена Лондоном Москве, прост ноль, ничего.
- То есть не было запроса от Лондона к Москве по этому поводу?
- Лондон не задействовал официальные механизмы. Ладно бы официальные! Не хотят официальные — можно же как-то по-другому передать. Относительно обстоятельств, параметров вещества, которое было использовано. Это тайна, а оказалось, что это "Новичок". Это слово, хотя и тщательно выдающееся за русское, придумано не нам, а на Западе. Ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации подобных программ, веществ под таких названием никогда не было, никаких патентов на это слово нет, никаких веществ под таким названием не разрабатывалось. Это все наработка западных государств, нужно разбираться там. Но то, что на Запад были вывезены советские ученые в середине 90-х годов, со всеми их наработками — очевидный факт. Кстати говоря, их никто не скрывает, но самое интересное, что сейчас британская сторона, я имею в виду и средства массовой информации, пытаются играть на российских противоречиях. Послушайте, дайте базу, основу вещества, образец, и тогда мы все будем говорить что-то одно.
- Британцы говорят, что передали его в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). Там работают российские эксперты.
- Отличная ремарка.
- Они с этой информацией ознакомились?
- На каком основании и кому они передавали в ОЗХО? В этой ситуации мы хотели бы работать с британской стороной, хотели бы понять, как они работают с ОЗХО без привлечения России. Это невозможно! И тоже интересный момент, когда они говорят о том, что это некое вещество в рамках программ "Новичок". Как они это установили? С чем они сравнивали образец? Если они говорят о том, что это вещество из России, у них должна быть база для сравнения.
- Логично.
- С чем, понимаете? Это не вопрос того, что эта баночка похожа на другую баночку, — это химические формулы. Без наличия образца, все разговоры просто бесполезны. Лаборатория оборонного ведомства Великобритании как раз и работала с аналогичными веществами. Ждем 19 марта.
Ранее по теме
-
Посол РФ в Лондоне: Мы таких вещей не прощаем8 минут назад
-
А была ли собака? Британцы говорят, что Глушков задушен поводком15 минут назад
-
Эксперты Минобороны Британии не подтвердили, что "Новичок" был произведен в России2 часа назад
-
"Борис, заткнись": совет Уильямсона переадресовали Джонсону3 часа назад
-
Москва ответит на последующие недружественные шаги Лондона3 часа назад
-
Захарова: Запад пытается оболванить всех "Новичком"5 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Москва ответила Лондону на высылку дипломатов
- Опубликована переписка Ельцина с Миттераном и Шираком
- Памфилова рассказала о борьбе с "мертвыми душами"
- СКР возбудил уголовное дело о покушении на дочь Скрипаля
- ДТП с "Пикником": ближайший концерт отменен
Самое читаемое
-
The Telegraph: яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане
- Истерика и паника в Лондоне: Великобритании не нравятся встречные вопросы о "Новичке"
- "Взбесившийся" подъемник разбросал лыжников на огромной скорости. Видео
- Енот, повторивший трюк Тома Круза, стал звездой. Видео
- Секс на высоте: почему пассажиров тянет на приключения в воздухе
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Роль секретной базы в отравлении Скрипаля
- Сирийцы покидают Восточную Гуту, несмотря на атаки боевиков
- "Москва книжная" в Париже: что потерял Макрон
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
США обвинили Россию в кибератаках на объекты энергетики
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
- В Instagram добавят видеозвонки
Вести-Москва
-
Лазер против астероида: наши ученые знают, как защитить Землю
- Новая эстакада открылась на Симферопольском шоссе
- Из ювелирного салона вынесли драгоценностей на 50 миллионов
- "Зарядье" и "Лужники" - в числе лучших на архитектурном конкурсе в Каннах
- Москвичам расскажут, как правильно сдавать жилье болельщикам
- Выходные в городе: еда, краски Востока и ирландские танцы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Неполярное сияние: любители помогли учёным понять природу загадочного свечения
- Молоко утконоса: неожиданное оружие в борьбе с супербактериями
- В Средневековье невестам с востока деформировали черепа и выдавали за богачей
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"