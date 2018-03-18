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Отравление Скрипаля 35 минут назад

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18 марта 201803:55

Власти Великобритании хотят набрать популярность за счет дела об отравлении Скрипаля

Anthony Devlin/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

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Правительство Великобритании использует дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипала, чтобы набрать популярность. Но это не сработает, считает посол РФ в Британии Александр Яковенко.

В интервью изданию Mail on Sunday Яковенко заявил, что, вероятно, кабинет рассматривает этот кризис в качестве "маленькой победоносной войны", чтобы заработать себе очки в стране. Но из этого ничего не выйдет.

Также российский посол предостерег Лондон от сокращения связей с Москвой, передает РИА Новости.

Яковенко подчеркнул, что Россия обладает стратегическим терпением, и предложил расследовать, прежде чем обвинять. "Бряцание оружием не решает основных проблем, но делает "глобальную Британию" менее глобальной в случае ограничения диалога с Российской Федерацией", — заявил посол.

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