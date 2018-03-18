Знаменитая красноярская путешественница баба Лена проголосовала на выборах

Пенсионерка Елена Ерохова – красноярская 90-летняя путешественница, известная в социальных сетях как "баба Лена", проголосовала на избирательном участке №490 в школе №10 города Красноярска.

Как рассказала баба Лена, она никогда не пропустила ни одного голосования, и добавила, что старается, чтобы ее путешествия не совпадали с днем выборов.

По словам пенсионерки, она хотела первой прийти на избирательный участок, но проспала.

Елена Ерохова стала известной несколько лет назад, когда москвичка Екатерина Папина встретила бабу Лену во Вьетнаме, а потом рассказала о ней в соцсетях, чем и прославила ее на всю Россию. Пенсионерка уже побывала в Германии, Чехии, Израиле и Таиланде.

В воскресенье, 18 марта, россияне выбирают президента страны, напоминает ТАСС.