Российские паралимпийцы стали вторыми в общекомандном зачете Паралимпиады

В южнокорейском Пхенчхане завершилась соревновательная часть зимних Паралимпийских игр. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 24 награды (8 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых) и заняли второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете.

При этом на Паралимпиаде смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Первой в медальном зачете стала сборная США, чья делегация на Играх была самой большой (68 спортсменов). Американцы завоевали 36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. Третье место заняла сборная Канады, чьи цвета в Пхенчхане защищали 55 атлетов. Канадцы выиграли 28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых.

На Паралимпиаде в Пхенчхане семь раз в разных категориях первыми становились российские лыжницы и биатлонистки. Сразу три золотые медали выиграла Екатерина Румянцева, по два золота завоевали Михалина Лысова и Анна Миленина. Еще одну награду высшего достоинства завоевал горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в соревнованиях стоячих спортсменов в суперкомбинации, отмечает ТАСС.

Кроме того, медали завоевали горнолыжник Валерий Редкозубов (две бронзы), биатлонистка и лыжница Марта Зайнуллина (серебро и две бронзы) и биатлонистка Ирина Гуляева (бронза). Бугаев к выигранной золотой медали добавил одно серебро. Румянцева выиграла два серебра, Миленина — три серебра, Лысова — три серебра и бронзу.