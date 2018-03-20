Разработчик: любой химической корпорации доступна технология создания "Новичка"

Технология производства химического вещества "Новичок", которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, доступна для любой лаборатории, поэтому произвести отравляющее вещество могли и в самой Великобритании, считает один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.

"Любая фармкорпорация, любая химическая корпорация способна это сделать в своих лабораториях", — сообщил он РИА Новости, напомнив, что все формулы ранее обнародовал эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов.

По мнению Леонида Ринка, в Великобритании совершенно точно есть специалисты.

"Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери. Либо какие-то вещи на кладбище. Естественно, там должны были знать, что в эти дни Скрипаль пойдет на кладбище", — пояснил он.

Кроме того разработчик "Новичка" указал на вопиющую безграмотность тех, кто использовал это вещество против Скрипаля.

"Ни один даже малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости", — добавил Ринк, отметив, что и сам Скрипаль, и его дочь пока живы.

По мнению Леонида Ринка, у российской стороны не было мотива устраивать такое перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу.

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к инциденту причастно российское государство. Россия категорически отвергает все обвинения в свой адрес.