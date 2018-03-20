48 часов на обвинение: Саркози дает показания по делу о деньгах Каддафи

Для него это уже не первые, но, возможно, самые опасные 48 часов за решеткой. Никогда еще Николя Саркози не был так близок к реальному тюремному сроку. Он задержан, его допрашивают в офисе юридической полиции пригорода Парижа — Нантера. Журналистов сдерживают отряды спецназа. Есть подозрения, что победить на выборах 2007 года Саркози помогли не избиратели, а миллионы евро от Муаммара Каддафи. Сын казненного ливийского лидера этот факт биографии Саркози подтвердил. И теперь хочет стать президентом Ливии.

Это выглядело рутинно. Вызов на допрос по делу об участии ливийских денег в предвыборной кампании 2007 года. Дело расследуют уже пять лет, с полицией Саркози должен был пообщаться впервые. Он спокойно зашел в здание Центрального управления юридической полиции. Но обратно уже не вышел.

Его подозревают в том, что президентские выборы 2007 года он выиграл с помощью миллионов Муаммара Каддафи, отношения тогда у двух лидеров были теплые, оба бывали друг у друга в гостях. Об этом в интервью рассказал сам лидер Джамахирии.

"Мой дорогой друг Саркози, — восклицает Муаммар Каддафи. – Я его привел к власти".

- Как?

"Финансированием. Он пришел ко мне в палатку, попросил помощи. И я поддержал финансово. И он победил. Саркози выигрывает благодаря нам, ливийцам. Для нас это плюс", — считает Каддафи.

Улик уже довольно много. Это и секретная бумага, опубликованная в СМИ, на которой записана просьба выделить 50 миллионов евро. Это и требования сына ливийского лидера Сейфа аль-Ислама — вернуть миллионы за два дня до начала бомбардировок Ливии.

"Первое что мы хотим, чтобы этот клоун вернул деньги ливийскому народу. Его поддержали, чтобы он мог помочь нам. У нас есть все документы обо всех банковских переводах", — заверяет Сейф аль-Ислам.

Сейф, который теперь намерен стать президентом Джамахирии, свой человек в британской политической элите. Он закончил Лондонскую школу экономики, гостил в домах у Ротшильдов, охотился вместе с министром бизнеса Соединенного Королевства лордом Мендельсоном, общался с принцем Эндрю — бывшим эмиссаром Великобритании по делам торговли, принимал членов кабинета Тони Блэра у себя в гостях в Триполи.

А еще в 2004 года договорился о восстановлении дипотношений с Соединенным Королевством и допуске на ливийский рынок нефтяных компаний Shell и BP. Отношения с Саркози не сложились. Как пишет Le Monde, во Франции бывшего президента на протяжении последних лет от судов оберегает широкая преступная сеть, в которую входят полицейские, представители судебной власти, бизнес, дипломаты и журналисты. Некоторые звенья этой цепи уже выявлены — одного из посредников посадили: Зияд Такеддин признался, что сам трижды возил из Триполи в Париж наличные в чемоданах, всего 5 миллионов евро. Правая рука Саркози Клод Гийон тогда же в разгар предвыборной компании в 2007 году снял в аренду банковское хранилище, куда наведывался 7 раз за 4 месяца. А членам предвыборного штаба раздавали конверты с крупными купюрами, их происхождение не объясняли.

Еще одним звеном считают французского бизнесмена Александр Джухри, его подозревают в отмывании денег. И в январе 2018 года его арестовали в Лондоне. Найденные документы на его квартире в Швейцарии передали французской полиции. Сам Саркози во время праймериз "Республиканцев" два года назад назвал обвинения в связи с Каддафи домыслами.

- Правда ли, что вы получали деньги от Зияда Такеддина?

"Какая наглость! Мы же на госслужбе, — лицемерил на теледебатах Николя Саркози. – Этому человеку вообще нельзя верить. Он отсидел срок в тюрьме! Ему вообще нельзя верить! Он – лжец!"

Благодаря своей сети Саркози вышел сухим из дела Бетанкур, его обвиняли в получении денег на предвыборную кампанию еще и от самой влиятельной женщины Франции — главы компании L'Oreal. Следом за оправдательным приговором его обвинили в торговле влиянием и активной коррупции, он пытался получить конфиденциальные данные о ходе дела, подкупив судью.

Сведения собрали, поставив на телефон президента прослушку, Его допрашивали тогда 15 часов подряд, но отпустили. Не закрыто пока дело Bygmalion — по версии следствия, Саркози с помощью поддельных чеков скрыл около 11 миллионов предвыборных расходов в 2012 году. Его подозревают в махинациях при продаже подводных лодок Пакистану, в получении взятки от Катара за право проведения чемпионата мира по футболу-2022. Любопытно, что катарский шейх, владеющий футбольным клубом ПСЖ, предложил потом Саркози стать его руководителем. Бывший президент Франции по праву может считаться рекордсменом по количеству обвинений. Добавится ли к ним официальное — в получении денег от Каддафи — станет известно по истечении 48 часов.