Николя Саркози обжалует приговор

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на его избирательную кампанию 2012 года. Он должен отбывать наказание дома под электронным наблюдением. Адвокат Саркози уже заявил, что по просьбе своего клиента подаст апелляцию.

Судебная инстанция установила, что Саркози знал о финансировании избирательной кампании и был предупрежден о возможных перерасходах, тем не менее продолжал проводить предвыборные митинги.

Прокуратура требовала приговорить экс-президента к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения просила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в 3750 евро.

Сам Саркози на заседании суда не присутствовал, его интересы представлял адвокат.

Других фигурантов этого дела суд приговорил к наказанию от двух до трех лет лишения свободы, часть из этого срока условно. Реальные сроки они также будут отбывать дома под электронным наблюдением.

Единственным, кто признал факт сокрытия превышения расходов на президентскую кампанию, стал заместитель главы избирательного штаба Саркози в то время Жером Лаврийё. Он получил три года тюрьмы, в том числе один условно.

Приговор еще не вступил в силу. На его обжалование у подсудимых есть десять дней, пишет РИА Новости.