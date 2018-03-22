Песков о деле Скрипаля: представьте, что в Москве Range Rover сбил человека, а мы обвиняем Британию

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Отравление Скрипаля 16 минут назад
Песков о деле Скрипаля: представьте, что в Москве Range Rover сбил человека, а мы обвиняем БританиюЧитайте нас в Telegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес России по делу Скрипаля. Он назвал их необоснованными и напомнил, что экс-полковник ГРУ был британским шпионом и оказался в Великобритании в результате обмена. И если бы он действительно представлял ценность для России, его просто никто бы не отпустил. Песков также добавил, что до сих пор остается непонятным, почему вообще начали обвинять именно Россию.
Почему Россия? Почему обвиняют Россию? Возможно, это очень грубая аналогия, особенно в этой ситуации, хотя, мне кажется, грубее того, что произошло в реальной жизни, придумать сложно. Но, тем не менее, давайте представим: в центре Москвы происходит авария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, он британского производства, скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИД выступает с заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании.
Кремль рассчитывает на элементарную политическую логику и мудрость стран Европы в связи с так называемым делом Скрипаля, сказал Песков. Так он прокомментировал призывы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй принять меры против России.
Власти Великобритании пытаются убедить партнеров по Евросоюзу последовать их примеру и тоже выслать российских дипломатов, сообщило агентство Вloomberg.
О ситуации, которая сложилась вокруг нашей дипмиссии, сегодня будет говорить на своем брифинге Александр Яковенко — посол России в Великобритании.
21 марта в МИД России предположили, что британские власти могли сами срежиссировать и осуществить нападение в Солсбери. Там также заявили, что расценивают инцидент со Скрипалями как нападение на российских граждан.
В начале марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Британия обвинила Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ боевым нервно-паралитическим веществом.
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