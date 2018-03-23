Отравление Скрипаля: Меркель призвала дождаться выводов ОЗХО

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала лидеров стран ЕС дождаться выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), взявшей на анализ пробы вещества, которым предположительно был отравлен Сергей Скрипаль. ОЗХО получила данные от британской стороны, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросовет согласился с выводами Британии о возможной причастности России к инциденту в Солсбери. Но Меркель, отметившая, что не видит "другого объяснения", вместе с тем призвала дождаться единой оценки экспертов ОЗХО. "Мы полны решимости отреагировать словами, — отметила канцлер. — А в случае необходимости и принять сообща дальнейшие меры".

Саммит глав государств Евросоза проходит в Брюсселе. Участники совещания приняли решение отозвать посла ЕС в России для консультаций по делу Скрипаля.