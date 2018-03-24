Лондон признал разработку новых компонентов боевых отравляющих веществ

В военной лаборатории в британском Портон-Дауне, находящемся недалеко от Солсбери, ведется разработка новых отравляющих боевых веществ. Это подтвердил глава лаборатории Гэри Эйткенхед.

Лаборатория – секретный объект. Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая вещество А234, которым отравили Скрипалей и сержанта Ника Бейли, как считает британская сторона.

Об этом же 19 марта в интервью Жанне Немцовой на Deutsche Welle намекнул и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Заявления Эйткенхеда не оставляют России иного выбора, как "с новой силой" требовать от Британии раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ, передает РИА Новости.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились после отравления экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия это отрицает.