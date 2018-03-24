Из концертного зала в центре Москвы эвакуировали 500 человек

Из концертного зала Brooklyn Hall в центре Москвы в субботу вечером были эвакуированы почти 500 человек. В полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, концертный зал распололожен по адресу: Дербеневская набережная, 20, строение 25. Сейчас сотрудники экстренных служб проводят проверку всех помещений. На место направлены кинологические расчеты.

В субботу вечером в клубе должен был состояться концерт группы "Буерак", пишет ТАСС.

Ранее в субботу примерно 1000 посетителей эвакуировали из ТЦ "Охотный ряд". Помещение проверили, никаких взрывных устройств там не нашли.