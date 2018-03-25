Саркози может отделаться условным сроком

Автор: Дмитрий Киселёв

Теракт на юге Франции. 23 марта 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим совершил серию нападений. Сначала он захватил машину, ранил водителя и убил пассажира. На угнанном автомобиле он напал на группу безоружных полицейских, пытаясь раздавить их и расстрелять. Затем захватил заложников в супермаркете. Общее число жертв атаки — четыре человека. Среди убитых и полицейский Арно Бельтрам. Он обменял себя на заложников. Еще 15 человек ранены. Ответственность за теракт взял на себя варварский халифат — тот, которому в Сирии уже и некуда податься.

Во Франции это кошмарное преступление могло бы стать главным событием недели, если бы не было другого – "повязали" экс-президента Николя Саркози. На него есть весомые показания. Избирательная кампания Саркози финансировалась из-за рубежа. Десятки миллионов долларов чемоданами в Париж — прямо в Министерство внутренних дел, которое тогда возглавлял Саркози, — отправлял Муаммар Каддафи.

Для Николя Саркози эта история, может, и могла бы сойти с рук, если бы Каддафи в какой-то момент не счел себя обманутым и не напомнил о ливийском спонсорстве. Заметая следы, Саркози стал Ливию бомбить. Конечно же, "вписалась" и Англия. Так главного свидетеля и убили. Заодно поубивали ливийцев без счета, разорили и процветавшую страну и запустили туда террористов. Но если и посадят Саркози за решетку, то все же не за это.

Автор: Анастасия Попова

В 10 часов утра – звонок: Саркози вызывают на допрос и сразу предупреждают, что он будет задержан. Через десять минут информация попадает в СМИ, с пометкой "молния" выходит сообщение: бывший президент Франции становится фигурантом дела Каддафи, его избирательную кампанию могла финансировать Ливия.

Николя Саркози допрашивали в этом здании юридической полиции в Нантере. Официальный срок предварительного заключения — 48 часов, которые подозреваемый должен провести внутри, но для Саркози сделали исключение и вечером отпустили на время домой.

Ему не пришлось спать в кабинете следователя, около 8 часов он провел с комфортом в своем особняке в 16-м округе. Дом Саркози в конце тупика, машина на месте, значит, хозяин дома, но подойти ближе полиция не разрешает.

Выйдя после 26-часового допроса, Саркози прямиком отправился на канал ТФ1 своего друга-миллиардера, где заявил, что ничего нового следователи за пять лет не нашли и спрашивали лишь о 38 тысячах евро — это одна сотая предвыборного бюджета. Впрочем, свидетели по делу называют совсем другие цифры. Сын Каддафи Саиф аль-Ислам еще за два дня до начала войны в Ливии требовал назад сразу 50 миллионов евро.

"Первое, что мы хотим, чтобы вот этот клоун вернул деньги ливийскому народу. Его поддержали, чтобы он мог помочь нам. У нас есть все документы обо всех банковских переводах", — заявил Саиф аль-Ислам.

Интересно, что Саиф тесно связан с британской элитой и кабинетом Тони Блэра. Он закончил Лондонскую школу экономики, гостил в домах у Ротшильдов, принимал у себя министра бизнеса Англии и эмиссара по делам торговли. В 2004-м договорился о восстановлении дипотношений и впустил на ливийский нефтяной рынок компании Shell и BP. Сегодня сын Каддафи намерен стать президентом Ливии, ответственность за хаос в стране, распространение терроризма и рост нелегальной миграции он возложил лично на Саркози. А британская Daily Mail вдогонку выпустила статью, где указала, что Каддафи убил французский секретный агент, который действовал по персональному приказу Саркози.

Впрочем, окружение Каддафи уверяет: улики есть. У бывшего директора Службы разведки Абдаллы Сенуси хранится запись первой встречи Саркози и полковника в Триполи. Есть данные и у Башира Салеха — бывшего казначея Каддафи. Он скрывается в ЮАР. Был готов говорить и экс-министр нефти Ливии Шукри Ганем: в его дневниках — сведения о передачи Саркози 6,5 миллиона евро. Но в 2012-м его тело нашли утопленным в Вене в водах Дуная. В том же году одно из агентств опубликовало ливийский указ о выделении Саркози 50 миллионов евро.

"Только представьте себе, президент Республики, финансируемый диктатором! Франция во главе с Николя Саркози, невзирая на мандат ООН, способствовала госперевороту и даже допустила убийство диктатора. И возникает вопрос: не было ли это своего рода частной войной, целью которой было замести все следы?" – сказал журналист Эдви Пленель.

Одного из посредников предполагаемой аферы — Александра Джухри — арестовали в Лондоне, решается вопрос о его экстрадиции во Францию. Еще один свидетель — бизнесмен Зияд Таккедин — в Ливане, говорит, что сам возил деньги наличными из Триполи в Париж — около 5 миллионов евро — на реализацию совместных проектов Ливии и Франции.

Он уверяет, что приходил в Министерство внутренних дел, на входе ему оформляли пропуск и провожали до кабинета Саркози. Там он передавал чемоданы либо ему лично — Саркози деньги даже не пересчитывал — либо его правой руке Клоду Геану.

Геан потом стал главой администрации, а в разгар кампании снял банковское хранилище, куда часто наведывался. Саркози и это отрицает.

"Сегодня, когда Саиф аль-Ислам.- кандидат в президенты, мы, наконец, понимаем, почему же Саркози потихоньку сходит с ума. А потому, что тот человек, которого хотели устранить, чтобы он не заговорил, возвращается к власти вопреки желанию Саркози", — заявил Зияд Таккедин.

Впрочем, пока Саркози, будучи рекордсменом среди бывших президентов по количеству заведенных на него дел, всегда выходил сухим из воды.

Разобраться в деле пытались и французские журналисты. Катрин Грасье — автор книги "Каддафи – Саркози: тайная история предательства". Ей не раз угрожали и пытались заставить отказаться от расследования.

Впрочем, громкие обвинения против Саркози могут быть выгодны сегодня многим. Чья чаша перевесит — вопрос, но адвокаты уверены: даже если вину бывшего президента докажут, в тюрьму на положенные 10 лет Саркози не посадят — слишком уж влиятельная это фигура во французской политике. Скорее всего, он отделается условным сроком.