МИД РФ: высылка сотни дипломатов - курс на русофобию, не подкрепленный ничем

Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамством спланированную акцию западных стран по высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", — заявил Сергей Лавров журналистам. Прямую трансляцию выступления вел телеканал "Россия 24".

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова также заявила, что Россия подготовит адекватный ответ на все действия со стороны США и Евросоюза.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Кроме того об аналогичных мерах в отношении России сообщили 19 стран Евросоюза (в их числе Германия и Франция), а также Канада, Австралия и Украина. Данная акция стала выражением поддержки позиции Великобритании, которая поспешила обвинить Россию в причастности к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В России все обвинения отвергают

Комментируя ситуацию, Мария Захарова также обратила внимание на интервью американского посла в РФ Джона Хантсмана информационному агентству ТАСС, в котором он ссылается на некие материалы, которые распространяются посольством Великобритании. При этом представитель МИД подчеркнула, что у российской стороны этих материалов нет.

"Это недостойно, что касается посла такой крупной державы, апеллировать данными, которые не предаются гласности", — подчеркнула Захарова.

Она также выразила мнение, что данные по делу Скрипаля могут не разглашаться как раз из-за того, что в них нет "ничего, кроме политических лозунгов".