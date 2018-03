Посольство РФ - Джонсону: в отличие от Британии, у Порфирия Петровича были доказательства

Аналогию между делом Скрипаля и сюжетом романа Федора Достоевского "Преступление и наказание", которую привел глава британского МИД Борис Джонсон, российские дипломаты сочли не вполне корректной.

В Twitter посольства РФ в Великобритании отмечается, что "у Раскольникова был мотив, а у Порфирия Петровича – доказательства, а не пять слайдов в PowerPoint от британского посольства".

.@BorisJohnson compared Skripal case with Crime and Punishment: good taste in books, but Raskolnikov did have a motive, and Porfiry Petrovich had evidence, not five PowerPoint slides from UK Embassy. pic.twitter.com/jNtb7MrSm9