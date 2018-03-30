Дочь Скрипаля начала самостоятельно есть и пить

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Отравление Скрипаля 36 минут назад
Дочь Скрипаля начала самостоятельно есть и питьЧитайте нас в Telegram
Пострадавшая в Солсбери вместе со своим отцом россиянка Юлия Скрипаль начала самостоятельно есть и пить. Британская Национальная служба здравоохранения объявила, что россиянка после отравления нервно-паралитическим веществом пошла на поправку. Скрипаль находится в сознании и может говорить.
Ее отец экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс". Его состояние критическое, но стабильное. Скрипалей нашли без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены произведенным в России "Новичком".
Москва все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает. Еще в 2017 году Россия полностью уничтожила все свое химическое оружие.
Улучшение состояния Юлии Скрипаль позволяет усомниться в версии Лондона о произошедшем в английском городе Солсбери, считает программный директор клуба "Валдай", программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он усомнился, что Скрипали были отравлены "Новичком", последствия действия которого иные. Еще больше вопросов вызывают другие действия Лондона — от высылки российских дипломатов до желания захватить собственность россиян.
"И здесь возникает вопрос, насколько англичане стреляют себе в ногу. У Лондона была репутация такой тихой гавани, сейчас будет не тихой, поскольку капиталы, большая часть из которых чистая, а это подтверждают наблюдатели, сейчас побегут из страны. Англичанам сейчас, конечно, надо думать очень серьезно, как им действовать", — считает Тимофеев.
Российские дипломаты сразу запросили консульский доступ к пострадавшей в Великобритании гражданке России Юлии Скрипаль. Однако Лондон на законное требование ответил отказом. Кроме того, Великобритания вопреки международным положениям Конвенции по запрещению химического оружия не предоставила никаких доказательств, анализов или образцов химического вещества, которым могли отравиться Скрипали.
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