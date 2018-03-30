Новейший ЗРК "Багульник" успешно прошел испытания

Российский зенитный ракетный комплекс "Багульник" прошел государственные испытания и готовится встать на вооружение российской армии, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".

Характеристики нового комплекса неизвестны. Однако, ряд российских СМИ считает, что у "Багульника" есть экспортная версия – "Сосна". Это ЗРК ближнего радиуса действия, установленный на легком бронированном тягаче МТ-ЛБ. В боекомплект машины входят 12 зенитных ракет с комбинированной системой наведения. Они способны достать воздушную цель на расстоянии до 10 километров и на высоте до 5 километров.

Оптико-электронная система "Сосны" позволяет ей обнаруживать летательные аппараты и наводить на них ракеты в любое время суток и практически в любую погоду. При этом ЗРК способен вести огонь даже на ходу.

Кстати, ранее заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков уже упоминал новый ЗРК. В октябре прошлого года он рассказал, что за последние пять лет на вооружение армии приняты 137 образцов новой боевой техники. Среди них, например, реактивная система залпового огня "Торнадо-С", радар "Фара-ВР", ЗРК "Бук-М2У" и "Багульник".