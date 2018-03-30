МИД РФ вызвал послов стран, высылающих российских дипломатов

Министерство иностранных дел РФ вручит 30 марта ноты протеста послам стран, выславшим российских дипломатов. Также ведомство объявит об ответных мерах, сообщили ТАСС в МИД.

Россия уже объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. Это решение спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал логичным.

Между тем, решение о закрытии американского генконсульства в Петербурге и ответной высылке американских дипломатов спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал логичным ответом на "истерию из-за дела Скрипаля".

Зарубежные политики "должны, наконец, понять, что эскалация международной напряженности создает серьезные угрозы для всего мира", подчеркнул Володин.

"Ответные меры нашего МИД на возмутительный демарш США, Великобритании и примкнувших к ним стран зеркальны и абсолютно справедливы", — заявил председатель Госдумы.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. 24 европейские страны, а также Австралия, Грузия и Канада также решили выслать российских дипломатов, НАТО сократилась состав российский миссии при организации, а ЕС, Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия отозвали своих послов для консультаций.

Ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же количества британских дипломатов.