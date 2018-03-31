Россия поинтересовалась, разрабатывала ли Франция вещество типа "Новичок"

Москву интересует, разрабатывала ли Франция образцы нового БОВ типа "Новичок".

Посольство РФ в Париже направило в субботу в МИД Франции ноту со списком из десяти вопросов по сфабрикованному против России делу Скрипалей, передает ТАСС.

Один из вопросов — на каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери, направляла ли официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании дела Скрипалей, какие доказательства были переданы Великобританией, передает РИА Новости.

Ранее список вопросов по делу Скрипалей посольство России в Лондоне направило британскому МИДу.

Москву интересует, почему России отказали в праве консульского доступа к пострадавшим на территории Великобритании российским гражданам, как лечили пострадавших и почему антидоты оказались у медиков на месте инцидента; на каком основании Францию привлекли к расследованию; каким образом было установлено российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей

На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

4 марта возле торгового центра в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Москва категорически это отрицает.