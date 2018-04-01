В Москве назовут обладателей кинопремии "Ника"

В Москве в воскресенье объявят лауреатов национальной кинопремии "Ника" за 2017 год. В главной номинации "Лучший фильм" на премию претендуют шесть российских картин.

Это ленты "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова, "Холодное танго" Павла Чухрая.

В актерских категориях выдвинуты Сергей Гармаш, Ирина Горбачева, Владимир Ильин, Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Александр Яценко. Будут отмечены лауреаты в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм", сообщает ТАСС.

Российская академия кинематографических искусств "Ника" основана Юлием Гусманом в 1987 году. С 2013 года ее президентом стал Андрей Кончаловский, который сменил на этом посту Алексея Баталова.

Премию "Ника" за 2016 год получила картина "Рай" Андрея Кончаловского. "Нику" за лучшие актерские работы получили Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме "Рай", и Тимофей Трибунцев, снимавшийся в картине Николая Досталя "Монах и бес".