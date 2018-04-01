Тема:

Отравление Скрипаля 36 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
1 апреля 201822:10 Дмитрий Киселёв

Британские власти осуществили план нацистского преступника

Читайте нас в Telegram

Английский военнослужащий Рональд Мэддисон погиб от боевого отравляющего вещества зарин в ходе эксперимента на людях. Дело было в Porton Down, Солсбери. Как раз в том, районе, где боевого отравляющего вещества, как утверждают Тереза Мэй и Борис Джонсон, хватили граждане России — отец и дочь Скрипали.

Porton Down – место действительно зловещее. Это секретная лаборатория, которая, судя по всему, до сих пор работает над всевозможными ядами и даже бактериологическим оружием. В истории Porton Down была и другая нашумевшая смерть, когда ученый по неосторожности заразился в лаборатории легочной чумой. Его звали Джеффри Бэкон. Скончался 1 августа 1962 года. Этот случай в своих мемуарах вспоминает знаменитый советский разведчик Конон Молодый. В те годы он работал нелегалом в Англии под псевдонимом Гордон Лондсдэйл. Конечно же, помните великий советский фильм "Мертвый сезон" с Донатасом Бонионисом? В основу картины взята как раз работа Гордона Лондсдэйл. Сцена обмена тоже базировалась на реальной истории.

Так вот задача Гордона Лондсдэйла в Великобритании была контролировать происходящее в Porton Down, знать, какую дьявольщину замышляют там англичане в сотрудничестве с немцами, некогда учеными из гитлеровской Германии.

Из мемуаров разведчика: "Всем этим деятелям от науки грозило наказание за военные преступления и преступления против человечности. Работа же на американцев и на англичан укрывала от правосудия. Porton, этот небольшой городок, расположенный в районе Солсбери, стал пристанищем группы нацистских специалистов".

То есть немцы в британской лаборатории работали вынуждено. Значит, и их действия могли оказаться непредсказуемыми. И нам нужно было быть к этому готовыми, ведь речь шла о наступательном оружии неслыханной мощи.

"Солсберийская низменность давно была традиционным местом дислокации воинских частей, артиллерийских полигонов, военных учений. На первый взгляд, бактериологический центр не производил особого впечатления: несколько домиков, разбросанных среди чахлых деревьев, низкие строения казарменного типа. Территория ограждена, у входа — ничего не объясняющая вывеска. Но именно там, в этих неприглядных домиках, готовилось оружие, страшнее которого человек еще не придумал. Маленький микроб оказался сильнее всесильного термоядерного взрыва. 250-килограмовой бомбы, начиненной сугубо "обычными" средствами бактериологической войны, было вполне достаточно, чтобы превратить в гигантское кладбище 60 тысяч квадратных километров! Чтобы "сотворить" то же с помощью водородной бомбы, нужно было не меньше 20 бомб мощностью в 20 мегатонн каждая", — писал Гордон Лондсдэйл.

"Вести недели" рассказывают обо всем этом лишь для того, чтобы подвести к цитате из известной книги британского историка Кристофера Эндрю и советского разведчика-перебежчика Олега Гордиевского о внешнеполитических операциях КГБ. Издание в мире профессионалов — авторитетное. Так вот есть в ней несколько актуальных на сегодня строк: "Главная задача Молодыя в Porton Down заключалась в том, чтобы помешать осуществлению безумных планов нацистского преступника, который собирался распространить в Англии новый штамм чумы, а потом обвинить в этом КГБ".

Ничего не напоминает? Эндрю и Гордиевский, правда, называют эту задачу "абсурдной". Но отчего же? Мы же видим, что сейчас происходит: отравление, химоружие и обвинение России. Не тот ли это сценарий, которого еще тогда ожидали в СССР? В чуть отредактированной форме. Но ведь модель та же.

А что касается секретной лаборатории Porton Down, то именно там был разработан смертоносный газ CS, тот самый, что американцы закачивали в подземные убежища партизан в ходе Вьетнамской войны. Тоже, кстати, британский подарок миру. А сейчас травят дезой.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:59

"Аритмия" получила "Нику" как лучший фильм года

21:19

ДТП в Башкирии: двое погибших

20:58

В США рассказали, чего хотят от России, которая "отбивается от рук"

20:33

Российского консула не пускают к арестованным на Украине морякам

20:32

Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

20:15

Умер правнук Римского-Корсакова

19:40

В Москве задымилось 24-этажное общежитие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин жестко отреагировал на произошедшее в Кемерове

Путин жестко отреагировал на произошедшее в Кемерове

1 час назад
Герои рассказали, как спасали посетителей "Зимней вишни"

Герои рассказали, как спасали посетителей "Зимней вишни"

43 минуты назад
МИД РФ обнародовал 13 вопросов к ОЗХО

МИД РФ обнародовал 13 вопросов к ОЗХО

2 часа назад
Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

2 часа назад
Умер правнук Римского-Корсакова

Умер правнук Римского-Корсакова

2 часа назад
Пиар и деньги: недобросовестные политики и блогеры хайпанули на смерти детей

Пиар и деньги: недобросовестные политики и блогеры хайпанули на смерти детей

3 часа назад
ДТП в Башкирии: двое погибших

ДТП в Башкирии: двое погибших

1 час назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Цивилев провел первое совещание в новой должности

Цивилев провел первое совещание в новой должности

3 часа назад
Российского консула не пускают к арестованным на Украине морякам

Российского консула не пускают к арестованным на Украине морякам

2 часа назад
Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

30.03.2018 18:45
В США рассказали, чего хотят от России, которая "отбивается от рук"

В США рассказали, чего хотят от России, которая "отбивается от рук"

1 час назад
В Тихом океане нашли редкие земли, а в Бахрейне - крупнейшее за 86 лет месторождение нефти

В Тихом океане нашли редкие земли, а в Бахрейне - крупнейшее за 86 лет месторождение нефти

4 часа назад
Умер самый кровавый правитель Гватемалы

Умер самый кровавый правитель Гватемалы

48 минут назад
По доходам Ляшко оставил позади и Порошенко, и Гройсмана

По доходам Ляшко оставил позади и Порошенко, и Гройсмана

1 час назад
Мужская сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по керлингу

Мужская сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по керлингу

17 минут назад
ЦСКА одержал минимальную победу на "Ростовом" в чемпионате России

ЦСКА одержал минимальную победу на "Ростовом" в чемпионате России

1 час назад
Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям

Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям

1 час назад
Немецкие левые навестили Пучдемона в тюрьме

Немецкие левые навестили Пучдемона в тюрьме

2 часа назад
Имя Тиллерсона удалили с сайта Госдепа

Имя Тиллерсона удалили с сайта Госдепа

3 часа назад
Москва отметила 1 апреля первым весенним дождем

Москва отметила 1 апреля первым весенним дождем

3 часа назад
Нового советника Трампа назвали угрозой нацбезопасности США

Нового советника Трампа назвали угрозой нацбезопасности США

3 часа назад
Нокаут Прайса: Джошуа посоветовали беречься от боковых Поветкина

Нокаут Прайса: Джошуа посоветовали беречься от боковых Поветкина

3 часа назад
Трамп пригрозил "ядерным вариантом" решения проблемы нелегалов

Трамп пригрозил "ядерным вариантом" решения проблемы нелегалов

3 часа назад
Паводок на Алтае: МЧС использует морозную передышку

Паводок на Алтае: МЧС использует морозную передышку

4 часа назад
Капитан женской сборной России по теннису Мыскина оставила свой пост

Капитан женской сборной России по теннису Мыскина оставила свой пост

4 часа назад
Мэр Волоколамска отказался от повышения, чтобы не предавать жителей

Мэр Волоколамска отказался от повышения, чтобы не предавать жителей

4 часа назад
Вдове Евтушенко вручили премию правительства РФ

Вдове Евтушенко вручили премию правительства РФ

4 часа назад
Львовские радикалы обклеили листовками и сожгли польский автобус

Львовские радикалы обклеили листовками и сожгли польский автобус

4 часа назад
Ким Чен Ын послушал южнокорейскую попсу

Ким Чен Ын послушал южнокорейскую попсу

5 часов назад
Очевидец опубликовал впечатляющее видео торнадо на нефтяных полях в Басре

Очевидец опубликовал впечатляющее видео торнадо на нефтяных полях в Басре

5 часов назад
Украденная задвижка: жителям Ленобласти вернули воду

Украденная задвижка: жителям Ленобласти вернули воду

5 часов назад
Порошенко заявил о необходимости перемирия, но силовики его не слушают

Порошенко заявил о необходимости перемирия, но силовики его не слушают

6 часов назад
Путин внес в Думу законопроект о юрлицах и подкупе

Путин внес в Думу законопроект о юрлицах и подкупе

6 часов назад
Опубликовано видео крушения грузового поезда в Одесской области

Опубликовано видео крушения грузового поезда в Одесской области

6 часов назад
Востриков опубликовал новые кадры пожара и давки в "Зимней вишне"

Востриков опубликовал новые кадры пожара и давки в "Зимней вишне"

6 часов назад
В России стало на одну профессию меньше

В России стало на одну профессию меньше

8 часов назад
Невыученный урок: проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей

Невыученный урок: проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей

8 часов назад
В России проиндексировали пенсии

В России проиндексировали пенсии

9 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Обобрать до нитки, или Пирамиды - 2015

Расследование Эдуарда Петрова. Обобрать до нитки, или Пирамиды - 2015

9 часов назад
749
"Небесный дворец" войдет в атмосферу Земли 2 апреля

"Небесный дворец" войдет в атмосферу Земли 2 апреля

9 часов назад
Никулин может стать оружием против Трампа

Никулин может стать оружием против Трампа

9 часов назад
Умер академик Владимир Накоряков

Умер академик Владимир Накоряков

10 часов назад
Фильм "Лёд" покоряет Китай

Фильм "Лёд" покоряет Китай

30.03.2018 21:22
Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

30.03.2018 18:25
На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

30.03.2018 14:12
Стивен Спилберг и Канны идут войной на Netflix

Стивен Спилберг и Канны идут войной на Netflix

3 часа назад
Фонд кино составил рейтинг приоритетных проектов

Фонд кино составил рейтинг приоритетных проектов

8 часов назад
Всего одно неправильное блюдо может стать причиной заболевания сердца

Всего одно неправильное блюдо может стать причиной заболевания сердца

31.03.2018 13:04
Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года

31.03.2018 11:07
Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года

31.03.2018 02:11
287
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

30.03.2018 12:25
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21