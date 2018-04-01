Боевики "Джейш аль-Ислам" согласились покинуть Восточную Гуту

Боевики из "Джейш аль-Ислам" предварительно согласились покинуть Восточную Гуту, при выходе они должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Кроме того, российские силовики убеждают лидеров организации сдаться, потому что дальнейшее сопротивление бессмысленно, равно как и использование мирных жителей Думы в качестве живого щита.

Боевики и члены их семей могут выйти через гуманитарный коридор вместе с мирными жителями. Для них с воскресения открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедине, через который сегодня прошли 100 мирных жителей. Всего через него прошли 29 тысяч 330 человек, передает "Интерфакс".