Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец – 1"), которая находилась на орбите с 2011 года, вернулась в атмосферу Земли в 8:15 по пекинскому времени (3:15 по времени Москвы) в понедельник, 2 апреля.

Как отмечается в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE), станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана. Большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу.

Станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец — 1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года, напоминает РИА Новости.

Китайская Народная Республика стала третьей страной в мире после СССР и США, которая запустила свою орбитальную станцию. По своим функциям "Тяньгун-1" аналогична советским станциям серий "Салют" и "Алмаз". Она предназначается для отработки процессов стыковки с космическими кораблями, а также отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.

За время существования "Тяньгун-1" не посетили три экспедиции: в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь с орбитальной станцией была потеряна.

Станция "Тяньгун-1" находится в космосе уже шесть с половиной лет. Масса станции – 8,5 тонны, длина – 10,4 метра, жилой объем – 15 кубических метров.