Лавров: отравление Скрипалей выгодно Великобритании

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могло быть выгодно британским службам и в целом властям, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на брифинге – прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Он отметил, что британские спецслужбы "известны своими способностями действовать с лицензией на убийство", а британское правительство "оказалось в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещаний в отношении тех условий, которые они обеспечат Brexit".

"Слишком очевидно, что наши британские коллеги уже заигрались. Мы будем настаивать на выяснении всех фактов, на установлении истины", — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что отношения России с США, Великобританией и рядом других стран сейчас хуже, чем во времена холодной войны. "Тогда были какие-то правила", — напомнил министр, сейчас же, по его мнению, западные партнеры забыли о приличиях и "прибегают к откровенной лжи и дезинформации".

Россия же настаивает на том, что любые обвинения в ее адрес должны быть обоснованы фактами. Когда же фактов нет, указал глава МИД РФ, "начинают срывать зло на дипломатах". Все высылки российских дипломатов происходят под надуманными предлогами, подчеркнул он.

"Как далеко мы зайдем — мы все, я имею в виду, — зависит не от нас. В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял, и этот принцип будет применяться последовательно", — сказал Лавров.