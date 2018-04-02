Заварили кашу: в Британии считают, что Скрипалей отравили гречкой

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Отравление Скрипаля 11 минут назад
Заварили кашу: в Британии считают, что Скрипалей отравили гречкойЧитайте нас в Telegram
В британской прессе появилась информация о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены гречкой. Как пишет газета The Sun, такая версия появилась после допроса подруги Юлии Скрипаль — россиянки, которую она просила привезти из России в Великобританию эту крупу для своего отца.
"Полиция подозревала, что гостинцы от Юлии для ее отца могли содержать нервно-паралитическое вещество "Новичок", — цитирует издание свой источник.
Сообщается, что Сергей Скрипаль просил свою дочь привезти ему гречку, но Юлия в спешке забыла про нее и потом попросила свою знакомую купить в России и привезти гречку им в Лондон.
При этом имя подруги Юлии Скрипаль газета не называет. Однако есть предположение, что она работает в крупной медицинской компании в России, а в Лондон прилетала вместе со своим мужем вскоре после прибытия туда Юлии.
Правда, остается неизвестным, когда и как посылка была доставлена в дом Скрипаля в Солсбери, отмечает ТАСС.
Экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери, как считает британская сторона, воздействию нервно-паралитического вещества.
Премьер Британии обвинила, не приведя никаких доказательств, обвинила в этом Россию. Эта история вызвала грандиозный международный резонанс со взаимной высылкой дипломатов. Россия обвинения в отравлении Скрипалей отрицает.
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