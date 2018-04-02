Тема:

Мозг человека и животных 35 минут назад

Новости Наука

2 апреля 201818:38 Евгения Ефимова

Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга

Специалисты благодаря такой работе смогут разработать более качественные шлемы или технологии для лучшей диагностики сотрясения на месте.
Фото Global Look Press.

Читайте нас в Telegram

Вроде бы всё просто: сильный удар по голове приводит к сотрясению мозга. Между тем стэнфордские исследователи считают, что всё гораздо сложнее.

Учёные выяснили, что сотрясение мозга и другие лёгкие черепно-мозговые травмы, по всей вероятности, возникают, когда особая область, связывающая полушария и расположенная глубоко внутри мозга, колеблется быстрее и интенсивнее, чем окружающие участки мозга.

Один из авторов исследования Мехмет Курт (Mehmet Kurt), эксперт в области биомеханики мозга в Технологическом институте Стивенса, сравнивает сотрясение мозга с безмолвной эпидемией, затрагивающей жизни миллионов людей. Несмотря на распространённость подобной травмы, то, как именно она возникает, остаётся для учёных и медиков загадкой.

По этой причине специалисты всего мира пытаются изучить природу сотрясений мозга. И в данном случае Курт и его коллеги попробовали исследовать биомеханику мозга во время удара.

Для этого авторы работы использовали специальные каппы, которые выдали 31 игроку в американский футбол. Каждая фиксировала то, как голова спортсмена двигается после столкновения с другим игроком или землёй. В нескольких случаях подобные удары привели к сотрясению мозга.

Учёные использовали полученные данные в качестве исходной информации для компьютерной модели мозга. Таким образом, они смогли изучить факторы, которые приводили к сотрясению мозга.

Такой подход помог исследователям выйти за рамки относительно простых моделей, в которых основное внимание уделяется лишь одному или двум параметрам (максимальному ускорению головы во время удара, например).

Выяснилось, что основное различие между ударами, приводившими к сотрясению мозга, и теми, которые не заканчивались травмой, (отделить одно состояние от другого – ещё одна медицинская проблема) было связано с тем, как и, что более важно, какая часть головы сотрясалась.

Поясним. После удара средней тяжести компьютерная модель указывала на то, что мозг "трясся" назад и вперёд довольно равномерно примерно 30 раз в секунду. Проще говоря, большинство частей мозга двигались в унисон.

Но такого не было в случаях травмы, когда область глубоко внутри мозга (мозолистое тело – своего рода мост между правым и левым полушариями) дрожала быстрее окружающих областей. Как показала компьютерная модель, в результате создавалась значительная нагрузка на ткани мозга.

Результаты моделирования вполне согласовались с эмпирическими наблюдениями: у пациентов с сотрясением мозга часто имеются повреждения в мозолистом теле.

Впрочем, авторы работы подчёркивают, что их выводы нельзя назвать окончательными. Их ещё необходимо будет тщательно протестировать свои гипотезы в лаборатории.

Учёные также считают, что помимо экспериментов надо провести и дополнительное моделирование, чтобы выяснить взаимосвязь между ударами головы и движением мозга.

Что же касается практической пользы исследования, учёные говорят, что специалисты благодаря такой работе смогут разработать более качественные шлемы или технологии для лучшей диагностики сотрясения на месте (во время спортивного матча, например).

Результаты работы представлены в научном издании Physical Review Letters.

Ранее оказалось, что после сотрясения мозга у спортсменов повышается риск травмировать ноги. Кроме того, учёные постоянно изучают, как дятлы умудряются не получать сотрясение мозга.

Ранее по теме

Сейчас

18:54

"Саратовским авиалиниям" предложили прекратить летать

18:24

В Сочи горит жилая многоэтажка. Идет эвакуация

17:49

В Саратове обрушилась часть расселенного дома

16:43

Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

16:41

Ас-Сиси во второй раз стал президентом Египта

15:52

Действия пожарных в "Зимней вишне" разберут следователи

15:09

Самолет Москва - Бангкок развернулся над Индией из-за смерти пассажира

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Сочи горит жилая многоэтажка. Идет эвакуация

В Сочи горит жилая многоэтажка. Идет эвакуация

41 минута назад
Коптер "Почты России" мог сбить с толку бурятский Wi-Fi

Коптер "Почты России" мог сбить с толку бурятский Wi-Fi

2 часа назад
Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

2 часа назад
Ас-Сиси во второй раз стал президентом Египта

Ас-Сиси во второй раз стал президентом Египта

2 часа назад
Действия пожарных в "Зимней вишне" разберут следователи

Действия пожарных в "Зимней вишне" разберут следователи

3 часа назад
На Ставрополье в багажнике угнанного авто нашли тело пропавшего полицейского

На Ставрополье в багажнике угнанного авто нашли тело пропавшего полицейского

2 часа назад
Где отдохнуть в апреле: 12 лучших направлений

Где отдохнуть в апреле: 12 лучших направлений

6 часов назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

10 часов назад
Надаль стал первой ракеткой мира

Надаль стал первой ракеткой мира

8 часов назад
Выросшая в детдоме девушка уверяет, что она - брошенная дочь Александра Серова

Выросшая в детдоме девушка уверяет, что она - брошенная дочь Александра Серова

45 минут назад
Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

30.03.2018 18:45
Дуэль на торпедах. Российские подводники устроили учебный бой

Дуэль на торпедах. Российские подводники устроили учебный бой

34 минуты назад
Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга

Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга

37 минут назад
Мутко про "Зенит": главное – не ныть, и все встанет на свои места

Мутко про "Зенит": главное – не ныть, и все встанет на свои места

1 час назад
Главы Facebook и Apple поспорили о защите интересов пользователей

Главы Facebook и Apple поспорили о защите интересов пользователей

1 час назад
В Саратове обрушилась часть расселенного дома

В Саратове обрушилась часть расселенного дома

1 час назад
Молодые люди жестоко избили отказавшегося одолжить им деньги пенсионера

Молодые люди жестоко избили отказавшегося одолжить им деньги пенсионера

1 час назад
В Telegram объяснили Роскомнадзору, почему передача ключей шифрования невозможна

В Telegram объяснили Роскомнадзору, почему передача ключей шифрования невозможна

2 часа назад
В Ярославле разбираются, за что на детском празднике зверски избили Дарта Вейдера

В Ярославле разбираются, за что на детском празднике зверски избили Дарта Вейдера

2 часа назад
Легендарный суперкар от Toyota лишится очень важного агрегата

Легендарный суперкар от Toyota лишится очень важного агрегата

3 часа назад
Алина Загитова: о парне нужно думать после спорта

Алина Загитова: о парне нужно думать после спорта

3 часа назад
Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дороге

Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дороге

3 часа назад
Девушка случайно выстрелила в голову приятелю во время трансляции на Facebook

Девушка случайно выстрелила в голову приятелю во время трансляции на Facebook

3 часа назад
Самолет Москва - Бангкок развернулся над Индией из-за смерти пассажира

Самолет Москва - Бангкок развернулся над Индией из-за смерти пассажира

3 часа назад
По Братску летает матрешка-гигант. Видео

По Братску летает матрешка-гигант. Видео

4 часа назад
На Москву идет сильный ветер

На Москву идет сильный ветер

4 часа назад
Обнаружено "кладбище" дизельных автомобилей Volkswagen (масштабы поражают)

Обнаружено "кладбище" дизельных автомобилей Volkswagen (масштабы поражают)

4 часа назад
Супруга Игоря Бочкина решилась выйти за него замуж после сотрясения мозга

Супруга Игоря Бочкина решилась выйти за него замуж после сотрясения мозга

4 часа назад
Воробьев: новая часть полигона "Ядрово" будет принимать лишь "местный" мусор

Воробьев: новая часть полигона "Ядрово" будет принимать лишь "местный" мусор

4 часа назад
Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями

Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями

5 часов назад
Заварили кашу: в Британии считают, что Скрипалей отравили гречкой

Заварили кашу: в Британии считают, что Скрипалей отравили гречкой

5 часов назад
Объявлены российские цены на Subaru Legacy

Объявлены российские цены на Subaru Legacy

5 часов назад
Трактор разорвало пополам на переправе в Печоре

Трактор разорвало пополам на переправе в Печоре

5 часов назад
Каспийская флотилия уходит из Астрахани

Каспийская флотилия уходит из Астрахани

5 часов назад
Владимир Путин посетит Турцию 3-4 апреля

Владимир Путин посетит Турцию 3-4 апреля

5 часов назад
На границе в Домодедове перехвачена радиоактивная посылка из Узбекистана

На границе в Домодедове перехвачена радиоактивная посылка из Узбекистана

5 часов назад
Кремль: арест братьев Магомедовых - не одноразовая акция

Кремль: арест братьев Магомедовых - не одноразовая акция

6 часов назад
Без рубля в кармане: покупаем квартиру без бумажных денег

Без рубля в кармане: покупаем квартиру без бумажных денег

6 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 2 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 2 апреля 2018 года (13:00)

6 часов назад
907
Трамп не нашел оснований для помилования российского летчика

Трамп не нашел оснований для помилования российского летчика

6 часов назад
В городах проведения ЧМ по футболу создается туристическая полиция

В городах проведения ЧМ по футболу создается туристическая полиция

6 часов назад
Татьяна Любимова: хочется схватить сирот в охапку и греть, греть, обнимать

Татьяна Любимова: хочется схватить сирот в охапку и греть, греть, обнимать

7 часов назад
Telegram - Роскомнадзору: ключи невозможно передать технически

Telegram - Роскомнадзору: ключи невозможно передать технически

7 часов назад
В новых сериях "Простоквашина" Кот Матроскин говорит голосом сына Олега Табакова

В новых сериях "Простоквашина" Кот Матроскин говорит голосом сына Олега Табакова

7 часов назад
Банкротство Tesla, "русский Facebook" и не только: как хайтек-компании отметили 1 апреля

Банкротство Tesla, "русский Facebook" и не только: как хайтек-компании отметили 1 апреля

8 часов назад
Латвия полностью переводит русские школы на латышский

Латвия полностью переводит русские школы на латышский

8 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

30.03.2018 22:50
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

30.03.2018 12:25
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00
На Украине хулиганы остановили поезд и разрисовали его

На Украине хулиганы остановили поезд и разрисовали его

2 часа назад