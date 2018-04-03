Азар, Куртуа, Жиру и еще шесть футболистов могут покинуть "Чесли"

Роман Абрамович решил провести "генеральную уборку" в составе футбольного "Челси". Будущее сразу девяти игроков лондонского клуба, владельцем которого является российский бизнесмен, находится под вопросом. При этом, по сведениям инсайдера, "на выход" стоят Эден Азар, Тибо Куртуа и Оливье Жиру.

Еще недавно два бельгийца и француз были едва ли не основными футболистами "аристократов", однако нынешний почти провальный сезон, когда клуб из чемпиона Англии превратился в коллектив, борющийся за место в четверке лучших премьер-лиги, резко поменял статус футболистов.

По сведениям из источника, близкого к руководству "Челси", Азар и голкипер Куртуа могут не продлить контракты, если лондонцы не попадут в Лигу чемпионов. А это более чем вероятно, ведь после поражения от "Тоттенхэма" (1:3) "аристократы" идут на 5-м месте и на 8 очков отстают от четвертого.

Помимо бельгийцев и француза, нет ясности с будущим у Франсеска Фабрегаса, Педро, Давида Луиза и Гари Кэйхилла, сообщает The Telegraph. Нынешним летом у всех сроки контрактов сократятся до одного года. И клуб традиционно не предлагает долгосрочных соглашений футболистам старше 30 лет.

Инсайдер сообщил, что владелец "Челси" Роман Абрамович будет лично контролировать ситуацию, чтобы убедиться, что команда не отстанет от конкурентов. При этом, как уже сообщали Вести.Ru, неясно, останется ли у руля команды Антонио Конте, который год назад сделал "Челси" чемпионом, а теперь потерял доверие Абрамовича.

От фигуры главного тренера зависит судьба еще двух игроков: решение о будущем форварда Миши Батшуайи и защитника Курта Зума не будет принято, пока не наступит определенность с наставником команды.