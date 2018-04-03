Британские медики: Скрипаль находится в критическом состоянии, его дочь - в стабильном

Состояние Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным. Он находится в реанимационном отделении. Состояние его дочери Юлии оценивается как стабильное. Об этом говорится в сообщении юго-западного подразделения Национальной службы здравоохранения Англии. Никаких других подробностей не приводится. Ранее появилась информация о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось. Она пришла в сознание, может говорить, самостоятельно есть и пить.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Британские власти утверждают, что к их отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту, напоминает РИА Новости.

Тем временем британские СМИ продолжают выдвигать новые версии отравления Скрипалей. Теперь источник отравы ищут в гречке. До нее уже были отравленный букет цветов, пропитанная ядом косметика и посыпанная нервно-паралитическим веществом дверь.