Путина удивила скорость раскручивания антироссийской кампании из-за дела Скрипаля

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Отравление Скрипаля 42 минуты назад
Путина удивила скорость раскручивания антироссийской кампании из-за дела СкрипаляЧитайте нас в Telegram
Скорость раскручивания антироссийской кампании на фоне дела Скрипаля вызывает удивление. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции. Телеканал "Россия 24" вел прямую трансляцию пресс-конференции.
Российский лидер сказал, что дело Скрипаля кратко затрагивалось на переговорах, Путин изложил позицию России своему турецкому коллеге. Он уточнил, что "сам об этом инциденте узнал из средств массовой информации".
Сегодня генеральный директор лаборатории Гэри Айткенхэд сообщил в интервью Sky News, что его сотрудникам не удалось установить страну происхождения отравляющего вещества.
"Они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации", — подчеркнул Путин.
Также он добавил, что, по данным международных экспертов, подобные нервно-паралитические вещества могут производиться примерно в 20 странах мира. Путин особо отметил тот факт, что Скотланд-Ярд официально заявил о том, что его специалистам необходимо не менее двух месяцев для полноценного расследования.
Кроме того, Путин сообщил, что Россия в среду созывает сессию исполкома Международной организации по запрещению химического оружия, чтобы "разобрать эту ситуацию самым подробным образом".
"Мы поставили 20 вопросов для обсуждения и надеемся, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло", — заявил Путин.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что постепенно приходят экспертные подтверждения того, что "безумные обвинения" в адрес России ни на чем не основаны. Все ситуацию вокруг дела Скрипаля он назвал чудовищной. Песков задал вопрос, на чем же тогда основывалась британская сторона в своих обвинениях и как она будет отвечать за это. Он выразил уверенность в том, что Лондону будет нужно приносить извинения России, "но, безусловно, это еще история долгая и этот маразм зашел очень далеко".
"Министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании, как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по Евросоюзу, которым они что-то рассказывали", — сказал пресс-секретарь.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас врачи оценивают состояния экс-полковника ГРУ как критическое. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. После этого из Лондона были высланы 23 российский дипломата. Затем примеру Великобритании последовали другие страны – США, Канада, Германия, Франция и еще ряд европейских государств.
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