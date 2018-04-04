Дело Скрипаля: в ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств

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Отравление Скрипаля 58 минут назад
Дело Скрипаля: в ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательствЧитайте нас в Telegram
Великобритании сперва надо было предъявить доказательства причастности России к делу Скрипаля, прежде чем призывать другие страны к ответным мерам. Об этом заявил Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия и близкий соратник канцлера Ангелы Меркель.
"Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надежными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам", — написал политик в Twitter.
Wenn man fast alle NATO-Staaten zur Solidarität zwingt, sollte man dann nicht sichere Belege haben? Man kann zu Russland stehen wie man will, aber ich habe im Studium des Völkerrechts einen anderen Umgang der Staaten gelernt. https://t.co/kqMSS2qkhi— Armin Laschet (@ArminLaschet) 3 апреля 2018 г.
Недавно 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов после происшествия в Солсбери 4 марта. Тогда был отравлен бывший полковник Главного управления Генштаба ВС Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона сразу же заявила, что к отравлению причастна Россия.
3 апреля глава секретной лаборатории Минобороны Великобритании заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.
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