Отравление Скрипалей: "Новичок" ни при чем

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Отравление Скрипаля 15 минут назад
Отравление Скрипалей: "Новичок" ни при чемЧитайте нас в Telegram
В Гааге проходит специальное заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвященное инциденту в Солсбери. Россия задала ОЗХО ряд вопросов, касающихся покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Лондон обвинил в отравлении Скрипалей Москву, но никаких доказательств не предоставил. 14 стран-членов ОЗХО выступили за правовое решение инцидента. Эта тема обсуждалась в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия".
Корреспондент ВГТРК Анастасия Попова сообщила из Гааги о том, Россия представила на заседание свою резолюцию. "Суть резолюции, которую мы вынесли на обсуждение, заключается в том, чтобы принудить Великобританию к диалогу", — сказала корреспондент. Однако пока от этого диалога Англия всячески отказывалась.
Также на заседании поднят вопрос о нарушении Лондоном международных норм. Это связано с отказом предоставить российской стороне доступ к пробам и медицинским картам.
Для того, чтобы такая резолюция была принята, нужна поддержка 2/3 членов исполкома, а в него входит 41 страна. На данный момент только 14 стран поддерживают Россию.
"Пока ясно одно – доказательств до сих пор ни у кого нет, ученые из ОЗХО не могут определить, откуда было привезено отравляющее вещество. Их главная задача – назвать это вещество. Интересно, что даже британские ученые, поддерживающие Терезу Мэй, заявили, что позиция британских властей основывается не на научных фактах".
На заседании перед членами исполкома выступили члены российской делегации, в которую входят представители миссии и ученые Минобороны. В частности, начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко предоставил конкретные факты того, что яд, которым были отравлены Скрипали, мог быть произведен где угодно.
В свою очередь, доктор химических наук Вадим Мальцев в эфире программы "60 минут" заявил, что Сергей и Юлия Скрипаль могли быть отравлены жидким аэрозолем, которым неизвестные опрыскали одежду потерпевших, проникнув к ним в квартиру. По словам эксперта, если бы Скрипали были отравлены газом, не было бы возможности определить ни отравляющее вещество, ни страну происхождения. "Газ испарился и все. И не отравился бы полицейский, который обнаружил пострадавших в бессознательном состоянии".
"Я считаю, это был жидкий аэрозоль, которым неизвестные опрыснули одежду Сергея Скрипаля и его дочери. Вдыхая пары отравляющего вещества и оставляя следы на дверных ручках и в кафе, Скрипали постепенно набрали дозу, от которой им стало совсем плохо, и они потеряли сознание. Никакого отношения к "Новичку" это не имеет", — отметил эксперт.
Химик высказал предположение о том, чем конкретно могли быть отравлены Скрипали. "Скорее всего, это жидкое отравляющее вещество VX. В зависимости от концентрации, оно может начать действовать через час или через несколько часов после того, как люди вступили с ним в контакт", — заявил Мальцев.
Внимание к нервно-паралитическому веществу "Новичок" оказалось приковано после отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 1 апреля Россия задала Организации по запрещению химического оружия 13 вопросов. Все они касаются сфабрикованного "дела Скрипалей". Например, какие доказательства предоставила Великобритания ОЗХО, можно ли с ними ознакомиться, а также кто возглавляет экспертную комиссию, какие специалисты в нее входят, сколько они уже работают и с кем.
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