Тема:

Отравление Скрипаля 29 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
5 апреля 201808:40

Высылаемые американские дипломаты покинули здание посольства на Новинском бульваре

Читайте нас в Telegram

Сегодня — последний день, когда высланные из России сотрудники американских дипмиссий должны покинуть страну. Официально Госдеп еще не подтвердил, что работники и члены их семей вылетели в Америку. Но всю ночь на территорию посольства США заезжали автомобили и автобусы, в них садились люди с чемоданами, и около половины седьмого утра транспорт выехал с Новинского бульвара, сообщает "Россия 24".

В качестве ответных мер на высылку российских дипломатов Министерство иностранных дел предписало шестидесяти сотрудникам американских диппредставительств покинуть Россию.

26 марта Соединенные Штаты объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле. Это решение было принято из-за отравления в Британии бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля. Лондон бездоказательно обвинил в отравлении Россию. Москва приняла ответные меры: 58 сотрудников американской дипмиссии в Москве объявлены персона нон-грата, также закрывается американское генконсульство в Петербурге.

Ранее по теме

Сейчас

07:45

The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери

07:30

Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы

07:18

Экс-президент Бразилии может быть арестован в ближайшее время

06:11

Пожар в магазине игрушек в Тюмени ликвидирован

02:46

Пожар в магазине игрушек в Тюмени удалось локализовать

02:33

В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия

01:29

Крупное ДТП в Египте: 20 человек погибли

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Дело Скрипаля: Великобритания и ее союзники заблокировали проект России в ОЗХО

Дело Скрипаля: Великобритания и ее союзники заблокировали проект России в ОЗХО

1 час назад
The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери

The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери

2 часа назад
Пираты XXI века: Москва требует немедленно освободить моряков сейнера "Норд"

Пираты XXI века: Москва требует немедленно освободить моряков сейнера "Норд"

2 часа назад
Белый дом снова обвинил власти Сирии в применении химоружия в Хан-Шейхуне

Белый дом снова обвинил власти Сирии в применении химоружия в Хан-Шейхуне

5 часов назад
Протестующая Рига: здесь никто не против латышского, люди против запрета русского

Протестующая Рига: здесь никто не против латышского, люди против запрета русского

5 часов назад
Пожар в магазине игрушек в Тюмени ликвидирован

Пожар в магазине игрушек в Тюмени ликвидирован

3 часа назад
США введут санкции против российских олигархов

США введут санкции против российских олигархов

1 час назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

02.04.2018 08:40
СМИ: Apple выпустит "неприкасаемый" iPhone

СМИ: Apple выпустит "неприкасаемый" iPhone

14 минут назад
Хабиб Нурмагомедов: уважаю Холлоуэя, но ночь для него будет тяжелой

Хабиб Нурмагомедов: уважаю Холлоуэя, но ночь для него будет тяжелой

1 час назад
Власти Польши финансово поддержат снос памятников советским воинам

Власти Польши финансово поддержат снос памятников советским воинам

2 часа назад
Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы Fort Dix

Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы Fort Dix

2 часа назад
Экс-президент Бразилии может быть арестован в ближайшее время

Экс-президент Бразилии может быть арестован в ближайшее время

2 часа назад
12 тысяч жителей Углегорска остались без водоснабжения, детсады в городе закрыты

12 тысяч жителей Углегорска остались без водоснабжения, детсады в городе закрыты

3 часа назад
Почти 4 тысячи боевиков вышли через гумкоридор в районе Мухайям Аль-Вафедина

Почти 4 тысячи боевиков вышли через гумкоридор в районе Мухайям Аль-Вафедина

4 часа назад
На Дальнем Востоке лесные пожары за сутки охватили более 20 тысячи гектаров

На Дальнем Востоке лесные пожары за сутки охватили более 20 тысячи гектаров

4 часа назад
Для "нормальной жизни" семье в России требуется 76 тысяч рублей ежемесячно

Для "нормальной жизни" семье в России требуется 76 тысяч рублей ежемесячно

5 часов назад
Дмитрий Свищев намерен и далее руководить российским керлингом

Дмитрий Свищев намерен и далее руководить российским керлингом

5 часов назад
В младших классах школ Магадана снова отменяют уроки из-за непогоды

В младших классах школ Магадана снова отменяют уроки из-за непогоды

6 часов назад
В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия

В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия

7 часов назад
Непогода оставила без света более 100 тысяч потребителей на востоке Канады

Непогода оставила без света более 100 тысяч потребителей на востоке Канады

8 часов назад
Под Лас-Вегасом разбился истребитель ВВС США

Под Лас-Вегасом разбился истребитель ВВС США

10 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 4 апреля 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 4 апреля 2018 года

10 часов назад
875
Эдита Пьеха попала в больницу с сильным бронхитом

Эдита Пьеха попала в больницу с сильным бронхитом

12 часов назад
Уникальный формат: о чем договорились Россия, Иран и Турция

Уникальный формат: о чем договорились Россия, Иран и Турция

12 часов назад
Возраст порнозависимых людей снизился до 11 лет

Возраст порнозависимых людей снизился до 11 лет

13 часов назад
ОЗХО отвергла предложение России о новом расследовании ЧП в Солсбери

ОЗХО отвергла предложение России о новом расследовании ЧП в Солсбери

13 часов назад
Доконала? DJ Грув разбирается в обстоятельствах убийства тещи своим директором

Доконала? DJ Грув разбирается в обстоятельствах убийства тещи своим директором

15 часов назад
Теберда: тишина в окружении горных хребтов

Теберда: тишина в окружении горных хребтов

15 часов назад
Дмитрий Певцов рассказал об условии, которое поставила ему Ольга Дроздова

Дмитрий Певцов рассказал об условии, которое поставила ему Ольга Дроздова

17 часов назад
Секрет "солнечных камней": как викинги добирались из Норвегии до Гренландии практически вслепую

Секрет "солнечных камней": как викинги добирались из Норвегии до Гренландии практически вслепую

17 часов назад
Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse

Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse

17 часов назад
Спешивший к ребенку реанимобиль застрял в яме в Омске

Спешивший к ребенку реанимобиль застрял в яме в Омске

18 часов назад
Huawei продает в России новейшие смартфоны дешевле, чем в Европе

Huawei продает в России новейшие смартфоны дешевле, чем в Европе

18 часов назад
18 научных изобретений, сделанных случайно

18 научных изобретений, сделанных случайно

18 часов назад
Apple "отомстила" Google, переманив ключевого сотрудника

Apple "отомстила" Google, переманив ключевого сотрудника

19 часов назад
Психику детей будут контролировать с помощью мобильных игр

Психику детей будут контролировать с помощью мобильных игр

20 часов назад
Элине Быстрицкой - 90. Поклонники чествуют королеву Малого театра

Элине Быстрицкой - 90. Поклонники чествуют королеву Малого театра

21 час назад
Максакова из-за дочери Вороненкова лишилась апартаментов в центре Москвы

Максакова из-за дочери Вороненкова лишилась апартаментов в центре Москвы

21 час назад
12 детских мультсериалов, которые с интересом смотрят взрослые

12 детских мультсериалов, которые с интересом смотрят взрослые

23 часа назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

15 часов назад
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50