Высылаемые американские дипломаты покинули здание посольства на Новинском бульваре

Сегодня — последний день, когда высланные из России сотрудники американских дипмиссий должны покинуть страну. Официально Госдеп еще не подтвердил, что работники и члены их семей вылетели в Америку. Но всю ночь на территорию посольства США заезжали автомобили и автобусы, в них садились люди с чемоданами, и около половины седьмого утра транспорт выехал с Новинского бульвара, сообщает "Россия 24".

В качестве ответных мер на высылку российских дипломатов Министерство иностранных дел предписало шестидесяти сотрудникам американских диппредставительств покинуть Россию.

26 марта Соединенные Штаты объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле. Это решение было принято из-за отравления в Британии бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля. Лондон бездоказательно обвинил в отравлении Россию. Москва приняла ответные меры: 58 сотрудников американской дипмиссии в Москве объявлены персона нон-грата, также закрывается американское генконсульство в Петербурге.