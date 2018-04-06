Суд оставил под арестом главу компании-собственника "Зимней вишни"

Кемеровский областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения и оставил под арестом Юлию Богданову — гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", компании-собственника торгового центра "Зимняя вишня". Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.

Как сообщает ТАСС, Богданова участвовала в заседании по онлайн-транслации из СИЗО. Она сказала, что у нее не было и нет намерений скрываться и влиять на свидетелей. Женщина просила поместить ее под домашний арест, так как у нее есть ребенок. Однако апелляционная жалоба адвокатов не была удовлетворена, постановление Заводского районного суда осталось без изменения. Богданова останется под арестом до 25 мая 2018 года.

Как сообщалось ранее, женщина несколько раз проводила перепланировку торгового центра, чтобы увеличить количество помещений для сдачи в аренду. Это привело к созданию препятствий на путях эвакуации и к повреждению систем пожаротушения и оповещения людей.

Кроме того, под арестом остался Игорь Полозиненко — руководителя компании "Системный интегратор", которая занималась обслуживанием системы пожарной безопасности в "Зимней вишне". Он просил отметить постановление райсуда, так как у него двое детей, один из которых — малолетний. Его адвокаты настаивали на том, что Полозиненко не планировал скрыться, не мог оказать давление на свидетелей и уничтожить документы, которые находятся у следствия. Также он давал подробные показания в качестве обвиняемого.

"Я не до конца понимаю суть предъявленных мне обвинений. Обвинения не конкретны, не указано, какие действия я совершил или не совершил, в постановлении не расшифровано само понятие "сбоя в системе оповещения", — заявил Полозиненко.

Ранее Заводский районный суд арестовал Полозиненко до 25 мая. Тогда на заседании представитель обвинения заявила, что сотрудник компании "Системный интегратор" из-за неоднократного срабатывания без повода пожарной сигнализации отрегулировал систему так, чтобы она не срабатывала автоматически: ее можно было запустить только принудительно и только из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации. При этом охранник Сергей Антюшин, также являющийся фигурантом по этому уголовному делу, сообщил, что кнопка включения сигнализации на его пульте не работала.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Обвинение предъявлено семи фигурантам.