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6 апреля 201815:02

Песков прокомментировал возможное назначение Тулеева спикером кузбасского парламента

Михаил Метцель/ТАСС

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Кремль не намерен вмешиваться в решение вопроса о возможности выдвижении экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева на пост председателя регионального Совета народных депутатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что "это прерогатива регионального парламента".

Вместе с тем глава фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов назвал неправильной идею выдвижения Тулеева на пост главы регионального парламента. "Люди просто не поймут такого решения", — сказал он "Интерфаксу".

Тем самым Неверов не поддержал своих коллег-депутатов Госдумы от Кемеровской области, которые обратились к врио губернатора региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность главы регионального парламента. Один них — депутат Антон Горелкин – отметил, что многолетний опыт Тулеева, его авторитет мудрого политика, знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения "будут и в дальнейшем полезны региону".

Между тем глава фракции ЛДПР в облсовете, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Игорь Украинцев сказал РИА Новости, что Тулеев имеет все шансы стать председателем совета народных депутатов области. Он считает, что письмо, которое написали депутаты Госдумы, — не последнее.

"Начинается кампания по поддержке Тулеева. А его шансы стать председателем облсовета близки к 100%", — уверен он.

По его словам, "достаточно много людей морально зависят и ориентируются на него". Украинцев считает, что "вряд ли федеральный центр будет вмешиваться и высказываться по этому поводу".

Аман Тулеев ушел с поста губернатора Кемеровской области вскоре после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", который унес жизни 64 человек. Он сказал, что не может оставаться губернатором "с таким тяжелейшим грузом" и что это решение "единственно верное" для него. После этого он стал депутатом.

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