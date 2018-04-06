ЕС и ЕК не поддержат "Северный поток-2"

Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат "Северный поток-2", но о санкциях речи не идет. Об этом заявил глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, передает РИА Новости.

Дальнейшие действия Еврокомиссия могут развиваться в двух вариантах. Первый – предоставление мандата на переговоры с Россией. Второй – внесение изменений в газовую директиву ЕС, чтобы распространить ее на все газовые трубопроводы, в том числе, трубопроводы третьих стран. За это предложение уже проголосовал Европейский парламент, и ЕС сейчас обсуждает, какие именно вносить изменения в директиву.

Ристори подчеркнул, что Еврокомиссия будет добиваться соответствия "Северного потока-2" принципам европейского законодательства: прозрачности, недискриминационности, разделению и возможности доступа третьих сторон к сети.