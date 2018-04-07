Скрипаль заговорил

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, вышел из комы и может говорить.

Ранее главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард заявила, что Скрипаль хорошо реагирует на лечение, и его состояние быстро улучшается.

Узнав новости о самочувствии Скрипаля, в российском посольстве поблагодарили медицинский персонал больницы и выразили надежду, что с улучшением Скрипаля объективное проведение расследование произойдет в кратчайшие сроки, и все обвинения британской стороны будут сняты, передает ТАСС.

66-летний британский шпион Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены в Солсбери, по утверждению британской стороны, нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На этом основании Лондон обвинил Москву в причастности к преступлению. Кремль с негодованием эти обвинения отверг.