Госдеп США обеспокоен сообщениями о возможном применении химоружия в Сирии

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обеспокоен сообщениями о возможном применении химического оружия в Восточной Гуте. Об этом сообщил представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США. Речь идет о еще одном нападении с возможным применением химоружия рядом с больницей в Думе.

Как уточняется, Вашингтон продолжает изучение поступающих сообщений о подготовке провокаций, а также оценивает информацию касательно предполагаемого нападения.

По данным сирийского агентства SANA, информацию о применении химоружия в Восточной Гуте вбросили боевики группировки "Джейш аль-Ислам". Так они пытаются препятствовать наступлению сирийской армии, сообщает газета "Известия".

4 апреля текущего года президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, что у Москвы есть неопровержимые доказательства попыток боевиков провести провокации с использованием отравляющих веществ на территории Сирийской Арабской Республики.

19 марта российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о том, что боевики в Восточной Гуте готовят провокации с применением химического оружия. В районе Аль-Ванар террористы протестировали действие турбины, переделанной из промышленного обогревателя. Во время проверки рядом с устройством находились герметично закрытые емкости, в которых могло содержаться отравляющее вещество.

6 апреля начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) и "Сирийской свободной армии" планируют химические атаки с использованием хлора на подконтрольных территориях, в том числе в районе Эль-Баляд города Дераа.