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Отравление Скрипаля 14 минут назад

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8 апреля 201821:30 Александр Хабаров

Твит российских дипломатов разозлил британских

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Английский Солсбери становится городом чудес. Сначала мистическое отравление, теперь еще более невероятное исцеление Скрипалей, о которых до этого говорили, что они вряд ли выживут. Как ни странно, но голос Юлии Скрипаль впервые услышали не в Англии, а в эфире телеканала "Россия 1". Программа "60 минут" представила запись телефонного разговора между Юлией и ее двоюродной сестрой Викторией.

Этот разговор позже цитировали телеканалы всего мира. Одна из главных деталей — информация о выздоравливающем отце Юлии, бывшем полковнике Сергее Скрипале.

После этого хранить обет молчания в Солсбери было уже бессмысленно. Из парадного подъезда госпиталя, где, как предполагается, находятся Скрипали, вышла заведующая лечебным отделением.

На этом чудеса закончились. Виктория Скрипаль, которая собралась в Англию, чтобы навестить выздоравливающих дядю и кузину, британскую визу так и не получила. В обосновании отказа среди прочего написано, что Сергей Скрипаль сейчас не может принимать гостей и нет уверенности в том, что Юлия хочет этого визита. Впрочем, еще во время телефонного разговора она сомневалась в том, что британские власти разрешат приехать ее двоюродной сестре.

По информации телеканала ВВС, в британском правительстве считают, что Москва может использовать Викторию Скрипаль в своих целях. Теперь Виктория надеется на добрую волю Терезы Мэй и записала к ней обращение.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко отправил ноту британскому министру иностранных дел с просьбой о срочной встрече, чтобы обсудить не только инцидент в Солсбери, но и весь спектр российско-британских отношений.

Из британского МИД тут же прозвучало заявление о том, что Россия пытается отвлечь внимание от выдвинутых против нее обвинений. Лондон сначала изображал из себя жертву газовой атаки, теперь здесь заговорили об информационной войне. Газета The Times сообщила, что две трети публикаций о деле Скрипалей, которыми делятся в социальных сетях, приходится на, как здесь говорят, прокремлевскую прессу.

Особенно разозлил британцев твит российского посольства с фотографией сыщика Эркюля Пуаро, проницательности которого явно не хватает работающим в Солсбери детективам. Из сообщений посольства британцы узнали, что Министерство иностранных дел Великобритании тихо удалило свою же публикацию от 22 марта, в которой утверждалось, что эксперты из секретной лаборатории Porton Down установили, что нервно-паралитическое вещество, которым якобы были отравлены Скрипали, произведено в России. Директор лаборатории признался, что это не так, что они установили только тип вещества, но у профессионалов вопросы к нему остались.

"Я считаю, что решение, принятое Великобританией, было поспешным. Невозможно за сутки понять тип яда, который был использован, и его происхождение. Почему они в срочном порядке не обратились в ОЗХО? И почему ОЗХО сама не предприняла действий? Ведь это задача организации — в срочном порядке идентифицировать, проанализировать, взять образцы", — сказал генеральный директор Организации по запрещению химического оружия в 1997-2002 годах.

Темная история с экспертизой — повод поинтересоваться, какими экспериментами занимаются в этой секретной лаборатории Министерства обороны Великобритании. Независимая журналистка из Болгарии Диляна Гайтанджиева опубликовала свое расследование о секретной программе Министерства обороны США, которое вложило свыше двух миллиардов долларов в производство и изучение искусственных вирусов, бактерий и токсинов.

Опираясь на информацию из опубликованных документов и контрактов, журналистка пришла к выводу, что тайные эксперименты проводятся в 25 химических лабораториях по всему миру, в том числе на территории Украины и Грузии. И Porton Down — один из ключевых участников этого американского проекта.

Исследователь утверждает, что здесь не прекращались испытания на животных вируса Эбола, вируса Марбург, энцефалите, сибирской язвы, боевых отравляющих газов иприт и фосген и нервно-паралитических веществ VX и VN. С 2005 года в экспериментах были использованы 122 тысячи животных. Только на работу с боевыми отравляющими веществами лаборатория получила от Пентагона 40 миллионов долларов.

После этого можно не удивляться тому, что партнеры Великобритании и США по НАТО и Евросоюзу дружно заблокировали российскую инициативу о совместном расследовании инцидента в Солсбери. На заседании исполнительного совета Организации по запрещению химоружия 15 государств выступили против предложения Москвы, 6 поддержали. При этом 17 стран, несмотря на мощное давление со стороны британцев и США, воздержались при голосовании, предпочитая сохранить нейтралитет и тем самым подтвердив, что весь мир обмануть невозможно.

Проведенный посольством России опрос показал, что 68% британцев считают, что материалы об инциденте в Солсбери в итоге будут засекречены.

Скамейку, на которой обнаружили Сергея и Юлию Скрипаль, как важное вещественное доказательство давно унесли. Хотя место по-прежнему охраняет полиция. Если верить Scotland Yard, то количество собранных в Солсбери вещдоков перевалило за тысячу. Уже заговорили потерпевшие, а результатов расследования все нет и нет.

Где доказательства вины России? Европейцы — видимо, из числа тех, кто не посвящен в тайные сделки между Лондоном и Вашингтоном, — начинают требовать объяснений.

"Глава лаборатории сказал, что точного источника происхождения данного отравляющего вещества установить нельзя. Это противоречит словам, которые мы до этого слышали от британских политиков, и точно увеличит давление на Великобританию, чтобы были предъявлены другие доказательства, что следы ведут в сторону Москвы"", — объясняет Гернот Эрлер, уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с РФ.

"Подобные ситуации никогда не разрешаются простым установлением истины. Исход во многом зависит от того, кто сумеет убедить в своей правоте как можно больше союзников. Я с трудом верю в то, что даже если появятся какие-то убедительные свидетельства того, Великобритания и те, кто выступил на ее стороне были не правы, то они перед этим уступят. Но одно дело — объявить Россию врагом и совсем другое — получить ситуацию, при которой существенный процент собственных граждан, который вам не верит. И это создает существенные проблемы и нестабильность в будущем", — считает Билл Дуроди, профессор Университета Бата.

Бойкот Чемпионата мира по футболу в России — одна из популярных в политическом бомонде Лондона идей. Но на британских болельщиков запугивание "страшными русскими", как выясняется, совершенно не действует.

"Русские — хорошие люди, британцы — хорошие люди. Все эти проблемы где-то там, у политиков. Все будет отлично!" – говорят англичане.

В Великобритании сейчас парламентские каникулы, и местные политики, закрутив интригу с отравлением в Солсбери, разъехались отдыхать. Сергей и Юлия Скрипаль от внешнего мира изолированы. Газета The Sunday Times пишет, что британские спецслужбы обсуждают с американскими коллегами идею спрятать их в США, где им поменяют имена якобы для того, чтобы защитить их от новых покушений. Вполне логичный финал для этой истории, который выдает с головой всех участников этой международной аферы.

Текст: "Вести недели"

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